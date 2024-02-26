В Новосибирске запустят на маршруты 10 модернизированных трамваев

В Новосибирске готовят запустить на маршруты 10 модернизированных трамваев. Электровагоны будут в новом дизайне — с красно-черным корпусом. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве рассказал и.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов.

— На данный момент в Новосибирск поступило 110 троллейбусов из 120 и все 10 трамваев. Готовим к запуску на линию, — сообщил глава города.

Напомним, соглашение о поставке в 2024 году в Новосибирск новых трамвайных корпусов подписано между холдингом «БелКомМаш» и ООО «БКМ-Сибирь».

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска запланировала пустить трамвай через Хилокскую улицу от границ Ленинского района до Толмачевского сельсовета.