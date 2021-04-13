У новосибирских аграриев резко вырос спрос на рабочие руки

По итогам марта 2021 года в традиционно сельскохозяйственных регионах наблюдается ажиотаж среди работодателей. В Новосибирске количество вакансий увеличилось на 200%, а соискательская активность – на 95%. При этом на Новосибирск приходится 4% вакансий от всей России. Требуются агрономы, механизаторы, трактористы, рабочие в теплицы, садовники, овощеводы, агроинженеры и другие. Медианная зарплата в данной сфере в регионе выросла на 17% и составила 35000 рублей, констатирует сервис Авито.Работа.

Специальности в области производства, переработки сырья и сельского хозяйства традиционно входят в топ востребованных среди работодателей. Так, в Новосибирске по итогам марта 2021 года в этой группе профессий было 12% от всех вакансий на Авито Работа.

По России активность работодателей в данной группе профессий выросла на 115%.