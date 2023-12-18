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Из-за перебоев в движении общественного транспорта новосибирцы замерзают на остановках

  • 18/12/2023, 10:47
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Из-за перебоев в движении общественного транспорта новосибирцы замерзают на остановках
Люди жалуются, что транспорт не соблюдает маршруты, сходит с линии раньше срока, а на онлайн-картах отображается недостоверная информация.

Жители Новосибирска в соцсетях жалуются на то, что фактический выход общественного транспорта на линии не совпадает со временем, которое отображается на онлайн-картах. При этом даже тот транспорт, что идет по маршруту, не соблюдает этот маршрут. Такая жалоба, в частности, размещена в группе «Гортранспорт Новосибирска Онлайн» «ВКонтакте».

— Живу на Совсибири, работаю в Акатуйском ж/м до 20:00, но всегда ухожу раньше, чтобы успеть на 24-й автобус. В понедельник (4.12.23) пошла я с работы в 19:40. Стою на остановке «Акатуйский ж/м». Смотрю, по «Яндекс.Карте» едет автобус №24, но разворачивается возле «Ярче» и уезжает на Маркса. И так три автобуса. Причем на маршруте всего три автобуса вместо пяти. Те, что едут с Маркса, заезжают на Акатуйский, разворачиваются, едут до конечки («Радиостанция 5»), видят же, что на остановке много людей, уезжают и не возвращаются. На улице не май-месяц, все замерзли. Уже в 20:35 пошла на пл. Кирова. Пришла — и там три автобуса и два троллейбуса проехали без остановки. Это что, забастовка какая-то? Люди-то здесь причем? Я уже реально думала идти пешком до Совсибири, но тут остановился троллейбус №8, и я наконец-то уехала. Домой добралась только в 21:53. Перемерзла так, что кончиков пальцев не чувствовала, — пишет Ольга Е. — Приехала домой и накатала жалобу через госуслуги, что и всем советую… И такая ситуация — не единичный случай, это постоянно происходит. Хотя последний рейс именно с Акатуйского ж/м у них 20:50. Но после 19:00 уехать оттуда просто нереально. Когда 10-е маршрутки ходили, можно было до 22:00 уехать, сейчас нет. Массив очень большой, людей о-о-очень много живет и работает там, но почему с транспортом-то такая беда?

— Мэрия Новосибирска, целые департаменты, а люди ниоткуда нормально уехать не могут! Коммерсы хотят — работают, не выгодно им — не работают. И никто им не указ. Для чего целый департамент-то?! — возмущается Ольга С.

Корреспондент Infopro54 лично наблюдал картину, когда по онлайн-карте двигался 29-й автобус, останавливался на Маркса и ехал дальше, но по факту его на остановке не было.

На жалобу Ольге Е.. отвечал департамент транспорта мэрии.

— На официальном сайте МКУ «ЦУГАЭТ» (nskgortrans.ru) размещено плановое расписание движения маршрутов регулярного сообщения. Для возможности планирования поездки в разделе «Транспорт на карте» отображается фактическое движение транспортных средств в зависимости от выпуска подвижного состава и дорожной обстановки. За достоверность интерпретированных данных по движению пассажирского транспорта, доступных пользователям приложений «Яндекс.Карты», «2ГИС» в сети интернет, департамент транспорта Новосибирска ответственности не несет, — говорится в ответе. — Сбой в работе городского пассажирского транспорта произошел по причине сложной дорожной обстановки из-за погодных условий. Негативное влияние на регулярность движения оказали нехватка водительского состава, сходы транспортных средств по техническим причинам.

Руководитель комиссии по пассажирским перевозкам реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Ярцева, со ссылкой на предпринимателей, выполняющих транспортную работу на автобусах в Новосибирске и области, сообщила редакции, что у перевозчиков реготделения никаких проблем на карте ЦУГАЭТ не было: кто выезжал, те и показывали.

— Если смотреть в целом на работу системы, то за организацию транспортного обслуживания граждан отвечают департамент мэрии и Министерство транспорта.

Перевозчики из нашей комиссии не сталкивались с такой проблемой, — говорит Ярцева. — Если смотреть на варианты системного решения вопроса, то можно вспомнить советский опыт, когда на каждом начальном/конечном остановочном пункте размещался диспетчер, который отмечал путевые листы. Подобное решение было бы направлено на закрытие еще одного вопроса — отсутствие условий для водителей и кондукторов на конечных остановках. По информации перевозчиков, ситуация с отсутствием условий настолько критическая, что отказываются работать и кондукторы, и водители.

В пресс-службе «2ГИС» редакции Infopro54 напомнили, что «2ГИС» — геосервис, который помогает выбирать компании и места в городах, строить к ним маршруты на общественном транспорте, авто, самокатах, велосипедах или пешком. В справочных целях «2ГИС» транслирует информацию о движении общественного транспорта на картах — чтобы пользователи могли сориентироваться, где находится нужный автобус, троллейбус и трамвай. Для отображения транспорта на картах нужно включить слой «Транспорт».

— Информацию о движении транспорта в Новосибирске «2ГИС» получает от партнеров — это местоположение транспорта в определенное время. На основе этой информации алгоритмы «2ГИС» прогнозируют перемещение автобуса или трамвая по маршруту. Иногда транспорт может отображаться некорректно из-за несоответствия между тем, что указано в переданных данных, и тем, что есть на самом деле, — отмечает пресс-служба компании. — Большого количества сообщений об ошибках в отображении транспорта на карте сейчас нет, в том числе на 29-м маршруте или маршрутах микрорайона Акатуйский. В случае, если пользователи замечают ошибку с отображением транспорта, — они могут сообщить об этом в приложении «2ГИС», нажав на кнопку «Сообщить об ошибке» в карточке автобуса, троллейбуса или трамвая. Специалисты технической поддержки геосервиса связываются с поставщиками данных и вносят корректировки.

Ранее редакция сообщала о том, что из мэрии Новосибирска уволен руководитель департамента транспорта. 

Фото Infopro54

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Рубрики : Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : общественный транспорт


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