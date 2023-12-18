В АО «РЭС» подвели итоги работы по технологическому присоединению к электросетям

В течение года новосибирские энергетики обработали более 40 тысяч обращений по вопросам технологического присоединения. Через call-центр граждане обращались более 23 тысяч раз, ещё 4,5 тысячи сообщений поступило через чат-бот. За год к электросетям АО «РЭС» было осуществлено более 6100 подключений, при этом заключено порядка 6400 новых договоров об осуществлении технологического присоединения на суммарную мощность 282,8 МВт.

В этом году энергетики построили электросети для:

24 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП);

4 школ;

инфекционной больницы в п. Садовый;

здания поликлиники в р.п. Краснообск;

других социально значимых объектов.

Из перспективных проектов выделяется экопромышленный парк в районе с. Верх-Тула, единый недвижимый комплекс центра обработки данных федерального оператора сотовой связи по ул. Богдана Хмельницкого, 100/1, а также присоединение дополнительной мощности на ПС 110 кВ Васхнил в рп. Краснообск.

В части взаимодействия с клиентами была проделана масштабная работа по повышению доступности услуги по технологическому присоединению. Специалисты АО «РЭС» отмечают преобладающую долю электронных заявок, что говорит об эффективной работе внедряемых в компании электронных сервисов.

За год компании удалось реализовать ряд важных нововведений:

создать возможность подачи заявок на технологическое присоединение через единый портал государственных услуг Российской Федерации;

провести семинары для предпринимателей при участии МЖКХ;

доработать сайт и дополнить важной информацией раздел «Клиентам» ;

расширить каналы коммуникации с клиентами посредством социальных сетей и мессенджеров.

Диалог компании с заявителями будет продолжен, все пожелания и отзывы обязательно дойдут до адресатов и каждый получит обратную связь. Как и новые объекты, подключенные к электросетям АО «РЭС», получат надежное и бесперебойное электроснабжение.