Рейс Ереван-Новосибирск вылетел с задержкой в 18 часов

Самолет, который должен был лететь рейсом Ереван-Новосибирск, задержали на 18 часов. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Звартноц в Ереване.

Рейс компании S7 Airlines планировал вылететь в Новосибирск 17 декабря в 01:20 по местному времени. Но вылет был перенесен на 19:30. В итоги столицу Сибири пассажиры самолета смогли увидеть только 18 декабря в 02:55.

Напомним, что на 9 часов был задержан рейс из Улан-Удэ в Новосибирск. Причина – снегопад и отсутствие машины с противоледной обработкой. По словам очевидцев, наледь с борта убирали швабрами.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новокузнецк можно будет слетать два раза в день из Новосибирска.