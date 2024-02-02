«Это предатель!»: глава новосибирского союза отцов требует посадить режиссера «Мастера и Маргариты»

В конце января в кинотеатрах страны вышла в прокат новая версия «Мастера и Маргариты» по роману мирового бестселлера Михаила Булгакова. Картина тут же попала под волну противоречивых оценок и бурных обсуждений со стороны зрителей, а также массу рецензий от кинокритиков. Новосибирские зрители восхитились роскошными формами Юлии Снигирь, исполнившей роль Маргариты, и пытались выяснить, натуральная ли у нее грудь.

Не без внимания остался и автор проекта, Михаил Локшин. Кто-то восторгается работами режиссера, кто-то считает его продажным. Негатив в адрес кинодеятеля связан с его неоднократными высказываниями в ключе критики Спецоперации на Украине.

Глава новосибирского отделения союза отцов, Сергей Майоров, открыто называет Локшина предателем родины и обвиняет в донатах ВСУ (запрещена в РФ).

— Это предатель. Он в открытую финансировал ВСУ. Уверен, гонорары от фильма пойдут туда же. Почему его до сих пор не посадили?,— возмутился общественник в беседе с Atas.Info.

Сергей майоров считает, что Локшин находится под покровительством чиновников, имеющих отношение к культуре.

— Они дают спокойно отсидеться Диане Арбениной, Михаилу Локшину и им подобным. Предпочитают жить в либеральных условиях за наш с вами счет, — заявил Сергей Майоров.

Ранее редакция сообщала о том, в одном из клубов Новосибирска собираются провести голую вечеринку по концепции, схожей с тусовкой блогера Насти Ивлеевой в «Мутаборе». Об этом Infopro54 рассказал глава союза отцов Сергей Майоров.