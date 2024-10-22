В Новосибирске мужчина с поддельным паспортом пытался оформить кредит

40-летнегшо мужчину из Читы будет судить в Новосибирске за попытку мошенничества.

Как сообщает прокуратура региона, в 2024 году мужчина купил поддельный паспорт, а затем с его помощью изготовил ложные справки о доходах за последние два года и документ о регистрации в системе индивидуального учёта.

Мужчина пришёл в банк, чтобы получить автокредит на сумму 2 миллиона рублей, имея при себе поддельные документы. Однако сотрудник банка заметил признаки подделки при проверке паспорта и сообщил в полицию. В результате злоумышленник был задержан на месте преступления.

Уголовное дело будет рассмотрено по существу в Центральном районном суде Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенничество с кредитами на 3,5 миллиона рублей раскрыли под Новосибирском.