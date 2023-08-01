Из-за повреждения фундамента в жилом доме в Новосибирске отключили газ

— По сетям газоснабжения отключен газ, который использовался для пищеприготовления — по Планировочной, 39. Там повреждение фундамента многоквартирного дома, в непосредственной близости проходит газопровод. Разбираются в ситуации, — сообщил на аппаратном совещании у мэра начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев.
Он отметил, что вначале была попытка отключить газ в одном подъезде дома. Когда она не удалась от газа был отключен весь дом — 3 подъезда.
По данным мэрии, в Новосибирске зарегистрированы 322 многоквартирных дома, которые подключены к групповым установкам сжиженного газа. С 2018 года с сжиженного на природный газ переведено всего 13 домов. Муниципалитет предлагал включить электрификацию таких домов в программу капремонта.
Ранее редакция рассказывала о том сколько пострадавших от взрыва на Линейной получили компенсацию за разрушенные квартиры.
Фото: pixabay — Magnascan
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