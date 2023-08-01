На левом берегу Новосибирска отремонтируют 42 остановки

В Новосибирске ищут подрядчика, который приведет в порядок 42 остановки общественного транспорта в Ленинском районе города. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Исполнителю обещают заплатить почти 500 тысяч рублей. Выполнить работы подрядчик должен до 15 октября этого года. В основном на остановках установят урны большего размера. Более масштабные изменения планируются на ОП: Завод Сибсельмаш, ДК завода Сибсельмаш, Клуб им. Чехова, Петропавловская, пл. им. Станиславского, ГУМ, Новосибирская, Горская, Степная, Кирзавод, Телецентр.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 8 августа, определить подрядчика планируется 9 августа.