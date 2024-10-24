Бедность, очереди и ипотека: о страхах взрослой жизни рассказала новосибирская молодёжь

Молодёжный тренд «жизнь, которой я боюсь» уже не первый год вирусится в Интернете. Пользователи социальных сетей рассказывают о бытовых моментах, с которыми они опасаются столкнуться в будущем. Как правило, образом, вызывающим у молодых людей страх, становятся примеры неудавшейся, по их мнению, жизни родных и знакомых.

Зачастую свои посты пользователи из Новосибирска подкрепляют снимками атрибутов мрачного быта, который их окружает: старые панельки, разбитые дороги, госучреждения, изношенный общественный транспорт и огромные очереди в поликлиниках.

Одной из самых распространённых тем среди новосибирской молодёжи стал страх бедности и жизни в условиях финансовых ограничений, несмотря на упорный труд.

— Меня страшит безнадёжность в вопросе покупки собственной недвижимости, когда квартиры настолько дорогие, а ипотечный процент настолько высок, что в целом, сколько бы ты не зарабатывал, у тебя ничего не получится. Этот адский процент — это реально кабала на всю жизнь, вот что страшит. Пенсия страшит. Как только ты выходишь на пенсию, ты резко обваливаешь в своём уровне жизни. Это страшно, когда у тебя хватает только на какую-то еду, довольно скромную, коммуналку и лекарства, ну и пуховик купить раз в три года, — поделилась своими страхами с Atas.Info 29-летняя Влада.

Многие боятся, что очень часто им придётся проводить время в очередях в в госучреждениях и в общественном транспорте. Не менее значимыми для молодёжи остаются страхи, связанные с потерей личной жизни и временем для самореализации. Рабочие будни, быт и финансовые обязанности часто воспринимаются как барьеры, которые могут помешать им осуществить свои мечты и реализоваться как личности. Немало и тех, кто боится пострадать от равнодушия.

В соцсетях пользователи часто публикуют посты различных инцидентов, привлекают внимание общественности к возмутительным ситуациям, создают общественный резонанс. Не редко люди благодарят очевидцев за участие и помощь в неприятных ситуациях. Но бывают и другие истории. Студентка одного из новосибирских колледжей испытала на себе равнодушие окружающих. 17-летняя Софья ехала на электричке и упала в обморок на глазах у пассажиров. Без сознания девушка проехала несколько остановок, но окружающие сделали вид, что не заметили произошедшего.

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