В Новосибирске мусоровоз сбил женщину

В Новосибирске женщина попала под мусоровоз. Трагедия случилась днем 3 июня у дома № 9 на улице Свечникова. Об этом сообщил Telegram-канал «АСТ-54 Black».

— Водитель мусоровоза, сдавая назад, проехался по девушке, — указал автор поста и приложил видео с камеры домофона.

На видео можно заметить, как женщина пересекает проезжую часть, а затем по дороге проезжает мусоровоз. В этот момент горожанка оказывается под колёсами транспортного средства. Водитель не сразу замечает, что сбил человека.

К счастью, пострадавшая осталась в живых, но некоторое время не могла подняться на ноги. Ей на помощь пришел свидетель происшествия.

Как сообщили Infopro54 в пресс-службе МВД по Новосибирской области:

— В результате ДТП пострадала 47-летняя женщина. Ее с травмами разной степени тяжести доставили в больницу. На месте аварии работает наряд ДПС, который выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее редакция сообщала о том, что региональная прокуратура выявила причину роста числа ДТП в Новосибирске. Мэру города вынесено представление.