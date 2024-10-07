ФАС распространит на регионы практику соглашений о стабилизации цен на все товары

Федеральная антимонопольная служба подготовила поправки в постановление правительства РФ №662, направленные на стабилизацию цен. ФАС предлагает предоставить регионам временные полномочия по заключению с хозяйствующими субъектами соглашений о стабилизации цен на любые продовольственные и непродовольственные товары. Пока эта мера распространяется только на продукты питания из перечня социально-значимых.

— Ранее такие полномочия были у региональных органов власти в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, — пояснили в ведомстве.

Соглашения подписывают местные власти с организациями розничной торговли, реализующими различные виды товаров, производителями, поставщиками, аптечными сетями и пунктами, а также сетями и пунктами АЗС. Считается, что этот инструмент работает на снижение и сравнивание цен с соседними регионами.

При этом, регионы по-прежнему будут самостоятельно определять позиции товаров, в отношении которых будут заключаться соглашения, а участие для бизнеса в них будет добровольным.

По мнению ведомства, реализация постановления с учетом внесенных изменений будет способствовать стабилизации цен на товары и повышению их доступности для граждан.

Напомним, в конце прошлого года в Новосибирской области резко выросли цены на яйца. В итоге в декабре соглашение о стабилизации цен подписали Минсельхоз региона и птицефабрики: АО «Птицефабрика Чикская», ЗАО ПФ «Ново-Барышевская», ЗАО ПФ «Посевнинская», ЗАО «Птицефабрика «Каргатская», АО ПФ «Евсинская». Договоры о сдерживании цен с Минсельхозом действовали до марта 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что из магазинов Новосибирска начала исчезать молочная продукция. В Минпромторге эту информацию опровергли. Однако, спустя несколько дней ФАС запросила у производителей молочной продукции информацию о ценах. В ведомстве подчеркнули, что необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования.