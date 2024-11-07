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Из-за ветра 11 районов Новосибирской области остались без света

  • 07/11/2024, 15:30
Автор: Артем Рязанов
Из-за ветра 11 районов в Новосибирской области остались без света
Больше всего пострадали Мошковский, Сузунский, Северный районы и Новосибирская агломерация

В результате шквалистого ветра в Новосибирской области зафиксированы повреждения ЛЭП (схлесты и обрыв проводов, разрушение изоляторов и т.п.).

На данный момент отключения действуют в 11 районах  области. Больше всего пострадали Мошковский, Сузунский, Северный районы и Новосибирская агломерация.

Накануне персонал «Россети Новосибирск» был переведен в режим повышенной готовности. Сейчас в ликвидации аварий, вызванных штормовым ветром, задействованы более 150 человек, 40 бригад и почти 60 единиц техники, говорится в сообщении компании.

В сложных погодных условиях очень трудно визуально определить повреждения. Поэтому для выявления проблемы и выполнения необходимых работ требуется больше времени.

Тем не менее энергетики прикладывают все усилия для скорейшего устранения возникших неполадок. Бригады специалистов продолжат свою работу, пока электроснабжение жителей Новосибирской области не будет полностью восстановлено.

Следует отметить, что, помимо перебоев с электроснабжением, ураганный ветер также причинил ущерб имуществу горожан. Так, например, на улице Крамского, 42, ветром была сорвана крыша, что привело к повреждению нескольких припаркованных рядом автомобилей.

В посёлке Гвардейский, на улице Лейтенанта Амосова, 58, упавшее дерево заблокировало пешеходную дорожку и повредило один из памятников.

На улице Максима Горького упавший тополь частично перегородил проезжую часть.

Ранее редакция сообщала о том, что снег, дождь и штормовой ветер ожидаются в Новосибирске с 7 ноября.

Источник фото: Россети Новосибирск

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : Отключение электричества ЛЭП ветер


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