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Новосибирский проект «Устье реки Иня» представят на международном фестивале

  • 07/11/2024, 15:00
Новосибирский проект «Устье реки Иня» представят на международном фестивале
Он будет представлен в номинации «градостроительные решения развития территорий»

Новосибирская область представит на Международном архитектурном фестивале «Зодчество» проект комплексного развития территории, расположенной по Бердскому шоссе —  «Устье реки Иня».

Презентовать проект будут представители Министерства строительства области совместно с его оператором — АО «АРЖС» и компанией ООО «Несущие системы». Проект участвует в смотре-конкурсе «Регионы России» в номинации «Развитие территорий и градостроительные решения».

Напомним, «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» представило проект нового микрорайона, которые появится в устье реки Иня в мае 2024 года. Речь идет о территории площадью 100 га. В рамках проекта комплексного развития территории до 2035 года на площадке планируется построить около 700 тысяч квадратных метров жилья. В АРЖС подчеркивали, что параллельно с жилищным строительством в микрорайоне будут возводиться социальные объекты. Здесь появится две школы на 2950 мест, три детских сада на 900 мест и поликлиника, а также будет создана транспортная и инженерная инфраструктура.

В рамках работы над проектом планируется выполнить комплекс мероприятий по укреплению берегов рек Оби и Ини, а также построить два моста через Иню и проложить автомобильную дорогу с выходом на развязку около гипермаркета Metro Cash&Carry у Бердского шоссе. Согласно проекту комплексного развития территории, еще одна дорога из нового микрорайона с выездом на ул. Большевистскую в районе ЖК «Европейский берег» появится под Бугринским мостом. Рассматривается возможность организации остановочной платформы пригородных поездов.

Интересно, что реализовать проект планируется за счет продажи прав на землю, подлежащую застройке, без привлечения бюджетных средств. В инфраструктуру нового микрорайона АРЖС планирует вложить 15 млрд рублей.

В 2023 году в Новосибирской области уже стартовали два масштабных проекта КРТ: жилмассив «Клюквенный» — на первом планируется формирование 6 кварталов общей площадью 41 га с расчетным количеством возводимого жилья 541 тысяча кв м. и «Смарт Сити» — на первом этапе планируется освоить участок площадью 1386776,2 кв. м.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщикам вход в Клюквенный обошелся в 10,7 тысячи рублей за «квадрат». 

Иллюстрация предоставлена пресс-службой Минстроя Новосибирской области.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : КРТ Комплексное развитие территории


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