В новосибирском Академгородке планируется установить порядка 300 новых уличных фонарей

В Академгородке началось обновление системы уличного освещения – заменяются опоры, которые служили 60 лет. К концу текущего года первые фонари загорятся на проспектах Строителей и Морском. В следующем году работы продолжатся на улицах Терешковой, Университетском проспекте и улице Пирогова. За ходом работ следит мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

По словам главы города, это значимый и масштабный проект. Строительство новой сети осуществляется по модели «чистого неба»: электрические сети, коммуникационные кабели и другие подключения, которые традиционно размещаются на световых опорах, будут перемещены в специально созданные кабельные каналы. Этот проект рассчитан на два года, работы будут выполнять частично в этом году и частично в следующем. В результате в Академгородке будет установлено около 300 новых опор.

Заместитель директора подрядной организации ООО «Промлед 02» Азиз Матанов отметил, что на текущий момент выполнено около 20% от запланированных работ.

В настоящее время проводятся земляные работы по прокладке каналов для кабельной инфраструктуры. На проспекте Строителей они практически завершены. Все провода, которые находятся на столбах, будут помещены под землю: силовой кабель, обеспечивающий питание опор освещения, сети связи и светофорные кабели. Планируется окончить все земляные работы до 26 ноября, после чего останется установить опоры и подключить светильники. К Новому году ожидается завершение работ по освещению двух улиц, добавил Азиз Матанов.