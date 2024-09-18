В Новосибирской области открылся гражданский форум, посвященный развитию семейной политики

18 сентября в Новосибирской области начал работу гражданский форум, который стал центром обсуждения самой важной темы года – «Семья и современность: ответственность и единство». Ожидается, что с его помощью будут выработаны конструктивные предложения по объединению усилий некоммерческого сектора, бизнеса и власти для реализации государственной семейной политики.

Первый заместитель губернатора Юрий Петухов подчеркнул, что наш регион является одним из лидеров в развитии общественных движений в стране.

— Сегодняшний форум является той коммуникативной площадкой, на которой встретятся органы власти, социально ориентированные некоммерческие организации, средства массовой информации, представители бизнеса, активные граждане для обсуждения важнейших проблем, стоящих перед нами на сегодняшний день. Здесь будут обсуждать аспекты развития данного института, требующего поддержки и защиты, — отметил Юрий Петухов.

Форум объединил различные локации города для проведения тематических площадок: Правительство Новосибирской области, региональный Дом общественных организаций, Концертный комплекс им. В.В. Маяковского, Центральный парк, Центр молодежи «Альтаир», Новосибирский государственный университет экономики и управления, Исторический парк «Россия – Моя История». На данных площадках поднимут темы ценностей семьи и общества, развития методов воспитания и образования детей и молодежи, сохранения исторической памяти, защиты традиционных ценностей и многие другие.

С полной программой форума можно ознакомиться на портале информационной поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив Новосибирской области.