Из-за задержки авиарейсов прокуратура начала проверку в Новосибирске

Транспортная прокуратура начала проверку в связи с отменой и задержками авиарейсов в аэропорту Новосибирска.
– Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина объявлена отмена и задержка 6 авиарейсов авиакомпании «Сибирь» в города Кемерово, Улан-Удэ и из городов Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ, – говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Прокуратура приступила к проверке соблюдения законодательства о правах потребителей авиационных услуг и обеспечения безопасности полётов.
Ранее редакция сообщала о том, что почти 300 пассажиров не могут вылететь из аэропорта Новосибирска. Один из самолетов оказался неисправным.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Алена Пятенок.
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