Почти 300 пассажиров не могут вылететь из аэропорта Новосибирска

Из новосибирского аэропорта «Толмачево» более 12 часов не могут вылететь пассажиры нескольких рейсов. Свои рейсы ожидают почти 300 пассажиров.

Как сообщили в транспортной прокуратуре, авиаколлапс произошел из-за неисправности самолета авиакомпании «Аэрофлот» и опоздавшего борта авиакомпании «Якутия».

— Вылета ожидают более 290 пассажиров, из них 31 несовершеннолетний. Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг, —рассказали в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что несколько самолетов не могли вылететь из-за сильного тумана в Новосибирске. Аэропорт «Толмачево» так же не мог принять рейсы. Воздушные суда кружили над городом, а некоторые из них отправили на запасные аэродромы.