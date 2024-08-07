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Почти 300 пассажиров не могут вылететь из аэропорта Новосибирска

  • 07/08/2024, 14:30
Автор: Ольга Кирсанова
Почти 300 пассажиров не могут вылететь из аэропорта Новосибирска
Один из самолетов оказался неисправным.

Из новосибирского аэропорта «Толмачево» более 12 часов не могут вылететь пассажиры нескольких рейсов. Свои рейсы ожидают почти 300 пассажиров.

Как сообщили в транспортной прокуратуре, авиаколлапс произошел из-за неисправности самолета авиакомпании «Аэрофлот» и опоздавшего борта авиакомпании «Якутия».

— Вылета ожидают более 290 пассажиров, из них 31 несовершеннолетний. Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг, —рассказали в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что несколько самолетов не могли вылететь из-за сильного тумана в Новосибирске. Аэропорт «Толмачево» так же не мог принять рейсы. Воздушные суда кружили над городом, а некоторые из них отправили на запасные аэродромы.

Фото Ольги Кирсановой.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Якутия Новосибирск

Теги : транспортная прокуратура задержка авиарейсов Аэрофлот Аэропорт Толмачево


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