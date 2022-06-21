Избавить центральные улицы от разрытий обещают до Дня города

В настоящее время в Новосибирске ведутся работы по устранению крупных дефектов на двух центральных городских улицах. Один из них — на ул. Семьи Шамшиных, затруднивший выезд скорой помощи со станции.

— Встретились с представителями скорой помощи, — сообщает начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Дмитрий Перязев. —Проговорили — к 26 июня мы открываем им проезд со стороны ул. Семьи Шамшиных. Это их устраивает.

В сроки до Дня города могут не уложиться работы и на другом объекте в центре — на пересечении ул. Горького и Серебряниковской. Ранее планировалось к этой дате работы завершить.

— Произошла небольшая сдвижка по срокам, — поясняет Перязев. — Из-за дефекта, который произошёл на сетях у «Горводоканала», замыли трассу немного. Поэтому сейчас стараются нагнать. Основные строительные работы сделаны. Надеемся, что к выходным перекрёсток откроют, но обещать на сегодня не могу.

Аргументы чиновника не устраивают мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

— Доклад неточен в отношении ул. Горького, её пересечения с Серебренниковской, — заявил, обращаясь к Перязеву, мэр на оперативном совещании. — Обращаю внимание на поручение, с которым согласились департамент и подрядчики: ко Дню города — 25 июня — там работы будут закончены. И подтверждаю актуальность вопроса по ул. Семьи Шамшиных. Обеспечить ремонт этого перекрёстка с тем, чтобы сделать свободным выезд для машин станции скорой помощи. Сегодня выезд есть, но он затруднён.

Всего по информации мэрии Новосибирска, в ходе испытаний выявлено 898 дефектов: 363 — на магистральных сетях, 534 — на внутриквартальных. Устранено 567 дефектов. По ремонтной программе СГК запланировано 29 объектов ремонта и реконструкции. Из них в настоящее время в работе находятся 18, выполнены 3. По снижению водоотведения выявлено и устранено 25 дефектов. По земляным работам на контроле находятся 1933 объекта. Выполнены и сданы работы на 1264 объектах, находятся в работе 669.

Ранее редакция сообщала, что в этом году власти города, дорожники и энергетики впервые согласовали график ремонтов на лето.