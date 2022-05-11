Рекламодателям

Избавиться от головной боли без таблеток возможно

  • 11/05/2022, 12:13
Автор:
Избавиться от головной боли без таблеток возможно
Если обезболивающего под рукой нет, могут помочь эфирные масла, массаж или грелка.

Головная боль – это одно из самых частых недомоганий, которые испытывают люди. Иногда триггером становятся магнитные бури, регулярно происходящие в космосе.

И все же, по мнению медиков, чаще всего головную боль вызывают стрессы и хронические заболевания сосудов. И далеко не всегда следует прибегать к помощи медикаментов, чтобы снять боль и наконец избавиться от напряжения.

Массаж против боли

Избавиться от головной боли без таблеток возможно

Массаж не противопоказан медиками, в отличие от таблеток. Более того, этот способ не требует особых условий и обладает следующими эффектами:

  • снимает воспаление,
  • расслабляет и успокаивает,
  • улучшает кровоснабжение мозга,
  • улучшает качество сна.

Если боль несильная, попробуйте сделать легкий массаж головы: подушечками пальцев массируйте волосистую часть головы в течение пяти минут.

Также легкими движениями попробуйте растирать мочки ушей в течение двух минут.

Техники массажа успокаивают нервную систему и расслабляют, помогая снять головную боль.

Эфирные масла

Избавиться от головной боли без таблеток возможно

Ароматы эфирных масел не только снимают напряжение, повышают настроение, но еще и помогают унять боли.

Если у вас есть аромалампа, следует как можно скорее ею воспользоваться: наполните ее водой и добавьте к содержимому пару капель масла лаванды, зажгите свечу и положите ее внутрь лампы.

Если чудо-прибора у вас нет, это не страшно, ведь ароматы эфирных масел эффективны даже при втирании их в так называемые биологически активные точки. Попробуйте втирать масло мяты или лаванды в кожу головы на протяжении 10 минут. Если способ не помог, то используйте масло для втирания в область висков, затылка и темени.

Носите в сумке флакончики с маслом мяты или лаванды, при первых признаках боли откройте их и вдыхайте ароматы в течение пяти минут.

Чай с медом

Избавиться от головной боли без таблеток возможно

Не менее эффективный способ избавления от головной боли — мятный чай с медом. Носите с собой термос.

Холод

Боль, возникшую вследствие перенапряжения, можно снять с помощью холода. Смочите тряпку в холодной воде или оберните упаковку льда полотняной салфеткой и приложите к уязвимому месту. Если у вас болит каждый участок головы, следует приложить холод к шее и плечам.

Будьте осторожны, не используйте лед, предварительно не обернув его полотенцем, поскольку в таком виде он может вызвать спазм сосудов и усилить боль.

Тепло

Боль, вызванная нарушением кровообращения из-за спазма мышц и остеохондроза, возможно унять, расширив сосуды.

Приложите к области шеи грелку с горячей водой, примите теплый душ или ванну.

Если грелки или душа нет поблизости, следует обернуть шею в теплый шарф или заняться разминкой мышц.

Фото: pixabay.com

624

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : здоровье головная боль


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Три экспериментальные станции «СКИФа» упростят из-за санкций

Две из них ранее планировалось заказать под ключ за рубежом.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Экс-министр снова будет курировать строительство источника синхротронного излучения

Только теперь в составе проектной команды.
Читать статью >>
новости Новосибирска

«Сибуправтодор» сообщил об активизации работ на Восточном обходе

К концу мая на участках первого этапа дорожники начнут укладывать цементобетонное покрытие трассы, а до конца года запустят развязку на пересечении с автодорогой К19-р.
Читать статью >>
новости Россия

Турпоток за границу в этом году может сократиться в разы, а цены на российских курортах снизиться

Количество бронирований отдыха на лето 2022 года уже упало на 30%.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

«Тот, кто решил выйти на рынок КНР только на гребне нынешней волны кризиса, может столкнуться со сложностями»

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирской области заключено более 5,5 тыс договоров на догазификацию

11/05/2022, 15:53

Три экспериментальные станции «СКИФа» упростят из-за санкций

11/05/2022, 15:24

Приблизительный размер будущей пенсии новосибирцы могут узнать заранее

11/05/2022, 14:05

Экс-министр снова будет курировать строительство источника синхротронного излучения

11/05/2022, 14:00
Популярное

McDonald’s ищет способ вернуться в Россию

11/05/2022, 16:08

Когда душа видит сны, она – театр, актеры и аудитория. Почему снятся сны?

06/05/2022, 17:09

Почему необходима профилактика болезней позвоночника?

06/05/2022, 15:35

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

В ВТБ подешевели автокредиты

11/05/2022, 16:12

В Сибири в полтора раза вырос спрос на покупку недвижимости с помощью аккредитивов

11/05/2022, 14:26

Как построить эффективную стратегию для вашего бизнеса?

11/05/2022, 12:04
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска