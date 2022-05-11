Избавиться от головной боли без таблеток возможно

Головная боль – это одно из самых частых недомоганий, которые испытывают люди. Иногда триггером становятся магнитные бури, регулярно происходящие в космосе.

И все же, по мнению медиков, чаще всего головную боль вызывают стрессы и хронические заболевания сосудов. И далеко не всегда следует прибегать к помощи медикаментов, чтобы снять боль и наконец избавиться от напряжения.

Массаж против боли

Массаж не противопоказан медиками, в отличие от таблеток. Более того, этот способ не требует особых условий и обладает следующими эффектами:

снимает воспаление,

расслабляет и успокаивает,

улучшает кровоснабжение мозга,

улучшает качество сна.

Если боль несильная, попробуйте сделать легкий массаж головы: подушечками пальцев массируйте волосистую часть головы в течение пяти минут.

Также легкими движениями попробуйте растирать мочки ушей в течение двух минут.

Техники массажа успокаивают нервную систему и расслабляют, помогая снять головную боль.

Эфирные масла

Ароматы эфирных масел не только снимают напряжение, повышают настроение, но еще и помогают унять боли.

Если у вас есть аромалампа, следует как можно скорее ею воспользоваться: наполните ее водой и добавьте к содержимому пару капель масла лаванды, зажгите свечу и положите ее внутрь лампы.

Если чудо-прибора у вас нет, это не страшно, ведь ароматы эфирных масел эффективны даже при втирании их в так называемые биологически активные точки. Попробуйте втирать масло мяты или лаванды в кожу головы на протяжении 10 минут. Если способ не помог, то используйте масло для втирания в область висков, затылка и темени.

Носите в сумке флакончики с маслом мяты или лаванды, при первых признаках боли откройте их и вдыхайте ароматы в течение пяти минут.

Чай с медом

Не менее эффективный способ избавления от головной боли — мятный чай с медом. Носите с собой термос.

Холод

Боль, возникшую вследствие перенапряжения, можно снять с помощью холода. Смочите тряпку в холодной воде или оберните упаковку льда полотняной салфеткой и приложите к уязвимому месту. Если у вас болит каждый участок головы, следует приложить холод к шее и плечам.

Будьте осторожны, не используйте лед, предварительно не обернув его полотенцем, поскольку в таком виде он может вызвать спазм сосудов и усилить боль.

Тепло

Боль, вызванная нарушением кровообращения из-за спазма мышц и остеохондроза, возможно унять, расширив сосуды.

Приложите к области шеи грелку с горячей водой, примите теплый душ или ванну.

Если грелки или душа нет поблизости, следует обернуть шею в теплый шарф или заняться разминкой мышц.