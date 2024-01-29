Травников поручил проконтролировать пересчет оплаты за тепло после аварии в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил своему заместителю Сергею Сёмке проконтролировать процесс пересчета коммунальных услуг за тепло жителям Новосибирска, пострадавшим от коммунальных аварий.

— Плата не должна взыматься за весь период отсутствия тепла и горячей воды, просьба за этим следить. Управляющих компаний у нас много — есть сильные, а есть, может быть, не такие ответственные, — приводит слова Травникова пресс-служба правительства.

Сёмка со своей стороны подчеркнул, что в прошлую пятницу,26 января, были выполнены все заявки, поступившие в период аварий.

Ранее редакция сообщала о том, что режим ЧС в Новосибирске могут снять в конце января.