Избирком определил пул кандидатов для участия в муниципальных выборах в Новосибирской области

В Новосибирской области определился пул кандидатов для участия в муниципальных выборах.

Напомним, что 15-17 декабря в регионе проходит четыре избирательные кампании. К замещению планируется 6 депутатских мандатов.

― Из 28 зарегистрированных участников выборов 23 представляют различные политические силы. Это кандидаты от партий «Единая Россия», «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», КПРФ, ЛДПР, Коммунисты России, «Справедливая Россия ― за правду». Остальные зарегистрированные являются самовыдвиженцами,― сообщает Избирком.

Ранее редакция сообщала, что восьми претендентам было отказано в регистрации на довыборы в горсовет Новосибирска.