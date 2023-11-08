ХК «Сибирь» встретится в гостевом матче с магнитогорским «Металлургом»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» сыграет гостевой матч в Магнитогорске с «Металлургом». Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Отметим, что команды встречались 48 раз. 21 раз в основное время побеждал «Металлург», 14 — «Сибирь». В овертайме 4 победы у магнитогорцев и 2 у новосибирцев.

Болельщики «Сибири» поддерживают в паблике любимую команду и желают ей удачи.

― Вперёд, Сибирь, мы верим. ― Сибирь вперёд, ребята не подведите нас сегодня. ― Удачи парни! Болеем за вас!

Напомним, что «Сибирь» играла с «Автомобилистами». Тогда новосибирцы выиграли со счетом 3:2.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» обыграл подольский «Витязь» в домашнем матче в Новосибирске.