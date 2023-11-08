ХК «Сибирь» встретится в гостевом матче с магнитогорским «Металлургом»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» сыграет гостевой матч в Магнитогорске с «Металлургом». Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.
Отметим, что команды встречались 48 раз. 21 раз в основное время побеждал «Металлург», 14 — «Сибирь». В овертайме 4 победы у магнитогорцев и 2 у новосибирцев.
Болельщики «Сибири» поддерживают в паблике любимую команду и желают ей удачи.
― Вперёд, Сибирь, мы верим.
― Сибирь вперёд, ребята не подведите нас сегодня.
― Удачи парни! Болеем за вас!
Напомним, что «Сибирь» играла с «Автомобилистами». Тогда новосибирцы выиграли со счетом 3:2.
Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» обыграл подольский «Витязь» в домашнем матче в Новосибирске.
Фото со страницы ХК «Сибирь» в ВКонтакте.
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