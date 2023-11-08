Конкурс по выбору постоянного регоператора для вывоза мусора готовят в Новосибирской области

Предварительные итоги работы регоператора по утилизации твердых коммунальных отходов в Новосибирской области были подведены на комитете по ЖКХ областного парламента. Напомним, этот статус в феврале 2023 года приказом МинЖКХ получило МУП «Спецавтохозяйство», сменившее ООО «Экологию Новосибирск», которая находилась в банкротстве.

— По состоянию на 30 сентября на территории Новосибирской области осуществлен сбор и транспортирование 6,9 млн кубометров твердых коммунальных отходов. При этом 42% ТКО вывезены собственным транспортом МУП «САХ», а с территории Новосибирска —54,6%. За этот период были переданы на размещение на полигоны около 650 тысяч тонн, из них 55% на Левобережный и Гусинобродский полигоны, — сообщила она. — При необходимости САХ готов пополнять собственный парк спецтехники.

Как рассказала замдиректора по финансам МУП САХ Галина Тукаева, по итогам работы в 2023 году предприятие заключило 1,3 млн договоров на вывоз мусора для 2,7 млн абонентов, в том числе 16 тысяч — с юрлицами. Также заключены 3 договора на оказание услуг по обработке ТКО и 17 — на захоронение отходов, в стадии заключения находятся 3 агентских договора с подрядчиками по утилизации ТКО в Маслянино, Купино и Болотном. Ежедневно на линию выходят около 280 экипажей, из них 80 — это спецтехника САХ, а остальные принадлежат компаниям-подрядчикам. Все автомобили оснащены аппаратурой спутниковой навигации.

При этом Тукаева отметила, что собираемость оплаты за утилизацию ТКО с юрлиц составила 98%, с физлиц — 87%. По состоянию на 30 сентября дебиторская задолженность — 471 млн рублей.

— Сравнивая 2022 и 2023 годы можно отметить, что количество жалоб в части своевременного вывоза ТКО значительно сократилось. За год мы провели 85 выездных проверок, все выявленные нарушения оперативно устранялись. За это время в отношении МУП САХ был составлен только один акт, — пояснил Архипов. — Что касается замечаний, то это зона охвата, которая аналогична установленной предыдущим регоператором, но стоит помнить, что МУП САХ работает временно. Найдем постоянного оператора и с ним будем работать. Также одно время были сбои со своевременным вывозом раздельно-собранного мусора в Новосибирске и Коченево, но мы их урегулировали, и сейчас системных сигналов нет.

Министр ЖКХ Денис Архипов отметил, что у ведомства есть замечания к работе регоператора, но, по его словам, их намного меньше, чем в предыдущие годы.

Министр пояснил, что сейчас ведомство готовит новый конкурс, на котором предполагается выбрать постоянного оператора. Он будет объявлен в ближайшее время.

Депутат Вячеслав Илюхин предложил не ломать то, что хорошо работает, и добиваться, чтобы временный оператор стал постоянным, чтобы на его место не заявились пришлые компании без техники и прочих ресурсов.

— Были попытки предъявить эту задолженность Новосибирской области, в том числе упущенную выгоду, — признал замгубернатора Сергей Семка. — Эти вопросы решаются в суде, и я думаю, что шансов на их удовлетворение нет.

Депутат, зампредседателя комитета ЖКХ Дмитрий Козловский поинтересовался, как решается вопрос по расчету с подрядчиками, которым предыдущий регоператор задолжал почти 2 млрд рублей, и есть ли риски, что этот долг будет переложен на бюджет.

Ранее редакция сообщала, что МУП САХ заключил концессионное соглашение по созданию комплекса утилизации ТКО в Левобережье Новосибирска. Кроме того. компания выиграла тендер на концессию по правобережному полигону. Как отметил Сергей Семка, эту концессию правительство также планирует подписать в ближайшее время.