Конкурс по выбору постоянного регоператора для вывоза мусора готовят в Новосибирской области

Предварительные итоги работы регоператора по утилизации твердых коммунальных отходов в Новосибирской области были подведены на комитете по ЖКХ областного парламента. Напомним, этот статус в феврале 2023 года приказом МинЖКХ получило МУП «Спецавтохозяйство», сменившее ООО «Экологию Новосибирск», которая находилась в банкротстве.
— По состоянию на 30 сентября на территории Новосибирской области осуществлен сбор и транспортирование 6,9 млн кубометров твердых коммунальных отходов. При этом 42% ТКО вывезены собственным транспортом МУП «САХ», а с территории Новосибирска —54,6%. За этот период были переданы на размещение на полигоны около 650 тысяч тонн, из них 55% на Левобережный и Гусинобродский полигоны, — сообщила она. — При необходимости САХ готов пополнять собственный парк спецтехники.
При этом Тукаева отметила, что собираемость оплаты за утилизацию ТКО с юрлиц составила 98%, с физлиц — 87%. По состоянию на 30 сентября дебиторская задолженность — 471 млн рублей.
— Сравнивая 2022 и 2023 годы можно отметить, что количество жалоб в части своевременного вывоза ТКО значительно сократилось. За год мы провели 85 выездных проверок, все выявленные нарушения оперативно устранялись. За это время в отношении МУП САХ был составлен только один акт, — пояснил Архипов. — Что касается замечаний, то это зона охвата, которая аналогична установленной предыдущим регоператором, но стоит помнить, что МУП САХ работает временно. Найдем постоянного оператора и с ним будем работать. Также одно время были сбои со своевременным вывозом раздельно-собранного мусора в Новосибирске и Коченево, но мы их урегулировали, и сейчас системных сигналов нет.
Министр пояснил, что сейчас ведомство готовит новый конкурс, на котором предполагается выбрать постоянного оператора. Он будет объявлен в ближайшее время.
Депутат Вячеслав Илюхин предложил не ломать то, что хорошо работает, и добиваться, чтобы временный оператор стал постоянным, чтобы на его место не заявились пришлые компании без техники и прочих ресурсов.
— Были попытки предъявить эту задолженность Новосибирской области, в том числе упущенную выгоду, — признал замгубернатора Сергей Семка. — Эти вопросы решаются в суде, и я думаю, что шансов на их удовлетворение нет.
Ранее редакция сообщала, что МУП САХ заключил концессионное соглашение по созданию комплекса утилизации ТКО в Левобережье Новосибирска. Кроме того. компания выиграла тендер на концессию по правобережному полигону. Как отметил Сергей Семка, эту концессию правительство также планирует подписать в ближайшее время.
Фото Infopro54
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