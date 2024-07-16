«Он сильно плакал и бесил»: в Новосибирске отчим проломил голову 10-месячному ребенку

В больницу Первомайского района Новосибирска с проломленной головой в состоянии комы попал 10-месячный малыш. В покушении на убийство обвиняют отчима мальчика.

По версии следствия, 12 июля в одной из квартир в Первомайском районе города Новосибирска мужчина, пытаясь успокоить малолетнего сына своей сожительницы, приподнял ребенка и ударил головой об пол. С места преступления 10-месячного потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается интенсивная медицинская помощь.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В настоящее время фигуранту по делу предъявлено обвинение и по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в СК по Новосибирской области.

На допросе 30-летний Сергей Г. признался, что не умеет обращаться с маленькими детьми, а кроха «сильно плакал и бесил его».

Известно, что семья, в которой воспитывается пострадавший ребенок, неблагополучная. Мать мальчика и ее сожитель злоупотребляют алкоголем, оба не работают. У женщины есть еще двое малолетних детей, которые проживают вместе с ней и ее бойфрендом.

Ранее редакция сообщала о том, что за истязание и убийство 10-летнего пасынка суд приговорил 34-летнего жителя Новосибирска к 20 годам лишения свободы. Мальчика без сознания доставили в детскую городскую больницу, где он вскоре скончался. Мать долго прикрывала мужа, но в итоге призналась, что домашний тиран угробил ее сына.