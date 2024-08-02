«Меня тетя по голове била»: уголовное дело педагога-психолога из детсада дошло до суда в Новосибирске

Громкое дело по избиению двухлетнего воспитанника детского сада «Калинка» педагогом-психологом дошло до суда. Следствие завершило расследование и теперь воспитателю грозит серьезное наказание. После резонансного инцидента сибирячке пришлось завершить свою карьеру, а испорченная репутация и предстоящая судимость могут навсегда закрыть для нее двери в детские учреждения.

― Заельцовским межрайонным следственным отделом города Новосибирска завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего педагога детского дошкольного учреждения. Она обвиняется в совершении преступлений по статьям «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Напомним, ЧП произошло в детском саду № 510 в ноябре 2023 года.

Мама двухлетнего Матвея* вечером забирала ребенка из детского сада. В тот период постоянного воспитателя заменяла педагог-психолог. Ирина заглянула в группу и увидела, что ее сын сидит за столом и горько плачет. Педагог вывела мальчика к маме и тут же закрыла дверь группы на замок.

― Я заметила, что женщина нервничает. Спросила сразу, что произошло. Та ответила, что все в порядке. Когда я надевала сыну шапочку, то он стал жаловаться, что у него болит голова. Я сняла, начала гладить по волосам и почувствовала большую шишку. Она была красная и горячая. Я тут же стала стучаться в группу и просить объяснений, ― вспоминает сибирячка.

Воспитатель пояснила, что кто-то кто-то из детей закрыл ее в туалете и ей пришлось ломать дверь. Всю вину за случившееся малыши из группы дружно возложили на молчаливого Матвея.

А вот что происходило дальше удалось восстановить по записям с камер видеонаблюдения.

― Когда меня опрашивали, то показали видео с камер. Там отчетливо видно, как психолог вырывается из туалета и рукой по голове бьет Матвея. Он падает на пол, а она еще раз наносит удары. Потом она уводит его в темный закуток и, как мне пояснили, ставит его в угол, ― рассказала Ирина журналистам Infopro54.

В тот же вечер после инцидента сибирячка вызвала сыну скорую помощь и ее вместе с ребенком госпитализировали в больницу. Оказалось, что у мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы.

Очевидно, что такое жестокое обращение с детьми не могло остаться незамеченным. В ситуацию вмешался Следственный комитет.

― После лечения я перевела сына в другой детский сад. Он еще долго вспоминал то, что с ним произошло. Мы, когда ходили в старый садик забирать наши документы, то он заявил: «Меня тут тетя по голове била». Вот недавно опять вдруг вспомнил, как его обижали, но сейчас уже все-равно все улеглось и успокоилось, ― говорит мама пострадавшего мальчика.

Теперь за совершенные деяния бывшему педагогу грозит реальное лишение свободы сроком до 5 лет.

*Имя ребенка изменено.