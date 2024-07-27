Почти 800 тысяч по беременности: какие пособия вырастут в 2025 году в Новосибирской области

В Новосибирской области, как и в других регионах страны, в 2025 году вырастет размер социальных выплат.

Максимальный размер декретного пособия в 2025 году составит 794 тысячи рублей, а по уходу за ребенком до полутора лет — 69 тысяч рублей. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по труду Екатерина Стенякина.

— Будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет — до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно, — сообщила Стенякина в разговоре с журналистами РИА Новости.

Собеседница добавила, что максимальный размер выплат по больничному за один день будет увеличен до 5,7 тысяч.

— Пенсии повысятся на 9,5%. Страховые пенсии и фиксированные выплаты к ней проиндексируют дважды: с 1 февраля 2025-го — на 4,5% и с 1 апреля 2025-го — на 2,2%, — пояснила депутат.

По словам Екатерины Стенякиной, материнский капитал также увеличится: при рождении первого ребенка может составить до 646 тысяч рублей, а при рождении второго — до 854 тысяч рублей.

Ранее Социальный фонд России обнародовал информацию о размере единого пособия для беременных в Новосибирске на 2024 год. Согласно опубликованным данным, выплаты будут рассчитываться исходя из прожиточного минимума, который в нашем регионе составляет 16 696 рублей. Таким образом, в зависимости от степени нуждаемости, размер пособий для будущих мам составит 8 348, 12 522 или 16 696 рублей.