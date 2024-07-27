Жители Калининского района Новосибирска останутся без горячей воды

В домах Калининского района Новосибирска грядут массовые отключения горячей воды. Меры связаны с гидравлическими испытаниями теплосетей от ТЭЦ-4. Проверка теплотрасс будет проходить с 30 июля по 6 августа.

Энергетики отметили, что за это время испытания пройдут трубопроводы и внутри самой станции, что не помешает ТЭЦ-4 продолжить генерацию электроэнергии.

— С учетом времени на устранение выявленных дефектов, максимальный срок отсутствия горячей воды у горожан – до 12 августа включительно, — пообещали в СГК.

Ранее редакция сообщала о том, что 3158 домов в Новосибирске остались без горячей воды из-за гидравлических испытаний. Отключения произошли в пяти районах города.