Премиальная карта и повышенные проценты на остаток: привилегии для руководителей компаний

Если вы руководите компанией от 10 человек, то вам будет выгодно автоматизировать процесс выплаты зарплаты сотрудникам. Зарплатные проекты Банка «Левобережный» позволяют управлять процессом зачисления средств в режиме онлайн и снизить нагрузку на бухгалтерию. Также это способ поощрить лучших работников вашей компании, благодаря сервису субсидирования ипотеки.

Для самого руководителя зарплатный проект — это возможность получить ряд привилегий. В частности, банк бесплатно выпускает и обслуживает премиальную карту с кешбэком до 15 000 рублей в месяц. Дополнительно начисляются повышенные проценты на остаток по зарплатному счету. Поэтому вам выгодно как пользоваться картой, так и хранить деньги на счете.

Также вы можете использовать для безналичных покупок премиальную кредитную карту «Optimus». Доступная сумма на ней составляет 1 млн рублей, льготный период — 120 дней.

Тем, кто желает инвестировать накопления, банк предлагает специальный вклад «Спутник» с возможностью пополнения и снятия денег. Проценты по нему начисляются ежедневно по ставке 10% годовых в первый месяц и 8% годовых — с 31-го по 367-й день. Вложив 1 млн рублей, вы получите доход в размере 8 200 рублей уже через месяц.

Чтобы получить консультацию, оставьте заявку на сайте, и специалист по зарплатному проекту расскажет о ваших привилегиях подробнее.

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