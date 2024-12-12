В Новосибирске по концессии ведется строительство новых теплосетей

В рамках концессионного соглашения с ООО «НТСК» (дочерняя компания СГК), в Новосибирске реализуется несколько проектов по замене теплосетей, в том числе строительство новых котельных и трубопроводов.

По словам председателя комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска Игоря Кудина, депутаты Горсовета регулярно выезжают на объекты, запланированные в рамках исполнения концессии, в рамках депутатского контроля.

Один из таких проектов — теплосеть протяженностью около полутора километров по ул. Объединения. Она строится на замену 37-летнего ведомственного трубопровода ПО «Север». На сегодняшний день проложено около половины коммуникаций, в том числе под железнодорожным полотном. Тепло по трубопроводу получают 6 многоквартирных домов и три социальных учреждения: детский сад, одна школа, молодежный центр.

— Есть возможность в том числе подключить новые строящиеся объекты. Надеемся, улучшим кардинально качество теплоснабжения наших жителей в районе улицы Фадеева. При общей емкости теплосети 8,6 Гкал/ч резерв составит 2,3 Гкал/ч, — рассказал генеральный директор АО «СГК — Новосибирск» Дмитрий Перязев.

Депутат Горсовета Новосибирска Елена Воронина (округ№15) подчеркнула, что проблемы на этом участке теплосети длились десятилетиями. Теплоснабжение жителей ул. Фадеева и социальных объектов зависело от ведомственной теплосети крупного предприятия. Дома подключались к теплу одними из последних, а весной были в числе первых в городе, для которых заканчивался отопительный сезон.

— Сейчас мы закрываем этот вопрос — это исполнение пожеланий огромного количества жителей поселка Северный. Плюс район получил развитие — идет строительство, и этот участок теплотрассы будет очень востребован, — говорит она.

Основные работы подрядчик планирует завершить в марте 2025 года, благоустройство в финальном варианте будет завершено к 30 мая 2025 года.

Также в рамках концессионного соглашения ООО «НТСК» ведет строительство еще 4,5 километров теплоснабжающих коммуникаций от ТЭЦ-5 в Дзержинском районе Новосибирска. Это позволит в 2025 году переключить на ТЭЦ потребителей двух локальных теплоисточников.

Для замещения угольной котельной №8, которая расположена в подвале вечерней школы №15 на ул. Волочаевской, строятся порядка 1,5 км тепловых коммуникаций. В НТСК уточнили, что на сетях этой котельной с 2019 года возникало 27 дефектов. После перекладки коммуникаций этих проблем не будет. Работы по ней будут завершены до конца декабря 2024 года.

Котельная №11 на ул. Технической (расположена среди жилой застройки) также будет заменена на более крупную. Для ее замещения ведется строительство порядка 3 км тепловых коммуникаций, а также современный блочно-модульный центральный тепловой пункт. По этому объекту СГК планирует завершить работы в мае 2025 года.

Суммарная стоимость трех проектов — 360 млн рублей, 75 млн рублей из которых приходится на новую теплосеть к Северному микрорайону.

Напомним, концессионное соглашение на сумму 4,9 млрд рублей мэрия Новосибирска и ООО «Новосибирская теплосетевая компания» заключили в феврале 2023 года — на 10 лет. Оно предполагает, что НТСК за свой счет будет проектировать, создавать, реконструировать и эксплуатировать объекты теплоснабжения, а также осуществлять производство и передачу тепловой энергии.

Ранее редакция сообщала, что в 2025 году СГК продолжит модернизацию системы водоподготовки на Барабинской ТЭЦ.