«Всем мордой в пол!»: облаву на мигрантов устроил СОБР на территории бывшего дисбата в Новосибирске

В среду, 11 декабря, новосибирские силовики нагрянули на территорию бывшего дисциплинарного батальона на улице Малыгина, бесцеремонно оккупированного гостями из Средней Азии. В рейде по выявлению нелегальных мигрантов и новоиспечённых граждан России, не вставших на воинский учёт, участвовали сотрудники МВД и военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону во сопровождении СОБРа.

Силовики оперативно разбились на мелкие группы. Облава началась с деревянных бараков-самостроев — бойцы СОБРа собрали здешних обитателей для проверки документов. Одновременно силовики забежали в единственное на территории дисбата безымянное кафе. Резкий рывок двери, команда «Всем мордой в пол!», и уже через минуту немногочисленные едоки, повара и прочий персонал заведения оказываются лицом вниз. Следом в кафе зашёл кинолог с любопытной собакой — умный сторожевой пёс привычно обнюхал весь контингент, а затем комнаты заведения в поисках запрещённых веществ.

В это же время сотрудники миграционной службы проверяли законность нахождения в России каждого из мигрантов. С новоиспечёнными россиянами общался следователь военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону — проверял наличие в документах штампа о постановки на воинский учёт.

Как сообщает журналист VN.ru, прибывший вместе с силовиками, среди постояльцев оказались выходцы из ближнего зарубежья, много лет назад получившие российское гражданство, но обходящих военкоматы стороной. В ответ на аргументы: «не успел, забыл, не знал, но обязательно встану» правоохранители помогли тожероссиянам, доставив некоторых из них в военкомат.

На глаза проверяющих также попал нелегальный мигрант-дальнобойщик — при виде людей в погонах мужчина не спешил закончить трапезу. Как он попал в Россию без документов — большой вопрос. Общаясь с правоохранителями, иностранец паниковал, пытаясь оправдаться на ломанном русском.

Дрожащего персонажа поставили к стене дожидаться транспортировки в спецприёмник, откуда его принудительно отправят на родину.

Всего во время рейда правоохранители проверили 41 мигранта.

Напомним, огромная территория, когда-то принадлежавшая военным, долгое время пустовала. Старые казармы и административные здания находятся в плачевном состоянии — выбитые окна, зашарпанные стены и горы мусора. Рядом неказистые самострои, возведённые зодчими из Средней Азии.

Мигранты бесцеремонно заселили зону бывшей военной части и построили здесь склады с овощами и фруктами, которые везут в Хилокский рынок. Тут же иностранные специалисты организовали хостелы, бани, кафе, стоянку для фур, установили собственную бензоколонку и стали выращивать баранов на убой. Землю буквально заштриховали фурами.

Как ранее заявляли жители Хилокского микрорайона, участок на Малыгина, который ранее принадлежал Минобороны, был продан частному лицу в 2019 году за 25,3 миллионов рублей. В собственность земля и расположенные на ней бывшие военные объекты были оформлены 14 января 2020 года.

Ранее редакция сообщала о том, что полицейские устроили облавы на иностранцев в Новосибирской области. В ходе рейда силовики проверили более двух тысяч мигрантов, работающих в заведениях общепита, торговых точках и на рынках. К мероприятию также были подключены сотрудники ДПС, которые уделили внимание гостям из ближнего зарубежья на дорогах региона. По итогам рейда более 180 мигрантам заблокировали въезд в Россию, ещё 66 ценных специалистов поместили в спецприёмник для последующей депортации.