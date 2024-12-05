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Более 180 мигрантам заблокировали въезд в Россию после облавы в Новосибирске

  • 05/12/2024, 13:10
Автор: Ольга Кирсанова
Более 180 мигрантам заблокировали въезд в Россию после облавы в Новосибирске
Силовики проверили более двух тысяч иностранцев в кафе, на рынках и дорогах региона

Полицейские устроили облавы на иностранцев в Новосибирской области. В ходе рейда силовики проверили более двух тысяч мигрантов, работающих в заведениях общепита, торговых точках и на рынках. К мероприятию также были подключены сотрудники ДПС, которые уделили внимание гостям из ближнего зарубежья на дорогах региона.

— Правоохранителями было проверено более двух тысяч иностранцев и выявлено 242 правонарушения в области миграционного законодательства,  161 из них — нарушения режима пребывания иностранных граждан, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Среди нарушений также выявлена незаконная трудовая деятельность: мигранты работали без оформления необходимых документов и разрешений. По всем административным нарушениям возбуждены дела.

В отношении 66 иностранных специалистов вынесены постановления о принудительном выдворении с территории России. Сейчас они ожидают отправки в новосибирском спецприёмнике.

Кроме того, в отношении 186 непрошенных гостей принято решение о неразрешении въезда в РФ.

Напомним, в ноябре этого года губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, согласно которому мигрантам запрещено торговать табачными изделиями и напитками, работать в такси и детских садах региона. В документе отмечается, что приоритет при трудоустройстве в эти сферы деятельности будет отдаваться гражданам России.

Ранее редакция сообщала о том, что после рейда силовиков по автомойкам Новосибирска 42 нелегальных мигранта поместили в спецприёмник для последующей депортации с территории России.

Источник фото и видео: ГУ МВД по Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : рейды по незаконной миграции Мигранты выдворение из России


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