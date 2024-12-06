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В Новосибирске при неработающих камерах выросло количество смертельных ДТП

  • 06/12/2024, 10:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске при неработающих камерах выросло количество смертельных ДТП
В мэрии расторгают договоры с подрядчиками, разрабатывающими проекты организации дорожного движения

За 11 месяцев 2024 года в городе на 7,8% выросла статистика по смертности в результате ДТП. Об этом на заседании транспортного комитета регионального парламента сообщил председатель Валерий Ильенко. Он не исключил, что рост статистики связан с тем, что в Новосибирске работает всего 4 комплекса фотовидеофиксации из установленных 156. Он также напомнил, что город продолжает терять по 300 млн рублей в месяц из-за того, что камеры не работают.

— До конца 2024 года в Новосибирске планируют подключить половину камер фотовидеофиксации на дорогах, особенно на скоростных, — пояснил первый вице-мэр Новосибирска Иосиф Кодалаев.

Кроме того, он сообщил, что принято решение о расторжении договоров с подрядчиками, так как они очень медленно готовят документацию по проектам организации дорожного движения (ПОДД) и допускают ошибки, а также проведение новой закупки.

— Вы понимаете, что расторжение договоров — это перенос сроков запуска работы камер на следующий год? Как минимум на середину года, — поинтересовался Ильенко.

Кодалаев пояснил, что при темпах работы нынешних подрядчиков работа не будет закончена и до конца 2025 года.

Напомним, муниципалитет заключил 15 контрактов на разработку правил организации дорожного движения на 652 улицах, протяженностью 780 км. По словам Иосифа Кодалаева, сегодня утверждено 10 ПОДДов остальные 642 находятся в процессе разработки или на согласовании в ГАИ. На закупку камер фотовидеофиксации регион и город направили более 2 млрд рублей, но с 1 сентября 2024 года они не работают.

По словам замминистра транспорта Новосибирской области Евгения Тюрина, на федеральных и региональных дорогах, а также в Бердске работают все комплексы фотовидеофиксации. В планах ведомства на 2025 год увеличить сеть на 35 стационарных и 10 мобильных комплексов.

Согласно новым требованиям к установке и применению камер фиксации нарушений ПДД, теперь видеофиксаторы разрешено ставить на выделенных полосах для общественного транспорта, пешеходных переходах, перекрестках, местах производства работ, в зонах запрета остановки и стоянки и пунктах весогабаритного контроля вне зависимости от уровня аварийности на этих участках. На других участках дорожного полотна камеры можно ставить при условии, что участок считается очагом аварийности.

Закон выдвигает новые требования не только к размещению камер, но и повышает уровень ответственности самих водителей. Так, автомобили, на которых установлены мобильные камеры, должны иметь специальные опознавательные знаки.

Кроме того, в новых требованиях прописан порядок согласования рубежей контроля, использования и демонтажа комплексов фотовидеофиксации, правила передачи полученной с помощью средств фотовидеофиксации информации, а также разграничивает полномочия между субъектами, задействованными в реализации системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, делая ее прозрачной и понятной для участников дорожного движения.

Ранее редакция сообщала о том, что за 10 месяцев 2024 года в Новосибирской области произошло 771 дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. В результате этих инцидентов 58 человек погибли, а 743 получили различные травмы. 

Фото Infopro54, автор: Татьяна Прудникова.

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : нарушение ПДД Камеры фотовидеофиксации


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