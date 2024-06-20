Выявлено 27 мест нелегальной торговли в Калининском районе Новосибирска

За первую половину текущего года в Калининском районе Новосибирска было ликвидировано 27 мест несанкционированной торговли.

Как сообщает администрация города, проведено 93 рейда, составлено 63 административных протокола, изъято более 200 килограммов фруктов и овощей, а также 255 литров стеклоомывающей жидкости.

Светлана Перкова, глава отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района, отмечает, что в прошлом году за аналогичный период было составлено 107 протоколов и ликвидировано 40 нелегальных торговых точек в результате проведения 78 рейдов. Таким образом, наблюдается снижение незаконной торговли на территории района, что приводит к уменьшению количества протоколов.

Также по ее словам, в этом году также заметно уменьшился объем продажи «с колес» ГСМ.

Ранее редакция сообщала о том, что «Али-Бабу» с мигрантами закрыли на Хилокской в Новосибирске.