Реестр наставников трудных подростков появится в России

Депутатом Госдумы Артемом Метелевым разработан законопроект, который призван помочь обеспечить участие наставников, благотворительных, добровольческих (волонтерских) организаций в профилактической работе с несовершеннолетними, совершившими преступления или находящимися в трудной жизненной ситуации. Законопроект направлен на заключение в Правительство, сообщили в пресс-службе Комитета Госдумы по молодежной политике.

— Мы хотим создать реестр наставников, предоставить возможность Комиссиям по делам несовершеннолетних использовать общественный ресурс для работы с молодежью, чтобы кратно снизить число неблагополучных ребят. Создаваемый законом механизм можно будет использовать и для социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без опасения родителей и всех молодых людей, кто находится в трудной жизненной ситуации, — заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

При этом законопроектом устанавливается запрет на назначение наставниками лиц, которые в соответствии с ТК РФ не допускаются к педагогической деятельности.

Также, согласно документу, Минпросвещения РФ уполномочен утверждать правила принятия Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, решений о назначении наставника, о замене наставника, об отмене решения о назначении наставника, порядка взаимодействия наставников с несовершеннолетними, его родителями или иными законными представителями, органами и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Вместе с тем, вводится право на замену наставника: по заявлению родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего или по заявлению несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав принимает решение об отмене назначения наставника или о замене наставника.

Депутат подчеркнул, что, в соответствии с законопроектом, трудные подростки смогут участвовать в мероприятиях волонтерского движения, благотворительной организации и российского движения школьников. Для включения в систему профилактики указанные организации должны будут подать заявление о включении в реестр организаций, участвующих в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Метелев сообщил, что правила ведения реестра наставников будут определяться Правительством РФ.

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