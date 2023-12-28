Важные разъяснения об индексации пенсий в январе 2024

Согласно статье 26.1 ФЗ от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ, с нового года страховые пенсии проиндексируют на 7,5%, но только для неработающих пенсионеров. Адвокат Ирина Сивакова на своем канале в Дзен уточнила, кому из пенсионеров в ближайшее не повысят пенсию.

Это люди, которым назначена:

– социальная пенсия из-за отсутствия требуемого страхового стажа или минимума пенсионных баллов, согласно ФЗ от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ,

– госпенсия («чернобыльцы», летчики-испытатели, космонавты), в соответствии с Законом №166-ФЗ. Данная категория пенсионных выплат пенсии будет проиндексирована лишь с 1 апреля 2024 года (ориентировочно на 7,5%).

– военная пенсия (включая сотрудников других силовых ведомств, получающих пенсию при условии достижения определенной выслуги лет), в соответствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-I. Индексация данной категории пенсий ожидается в октябре 2024.

Таким образом, вышеуказанные категории граждан в январе получат пенсию без увеличения.

Также специалист обратила внимание на граждан, которые получают страховую пенсию и при этом трудятся неофициально, они тоже не получат повышение в январе, если только увольнение пришлось на декабрь. Адвокат уточнила, что для восстановления индексации и выплаты пенсии в повышенном размере в связи с увольнением необходимо минимум два месяца: в первый месяц принимается решение о восстановлении индексации, а во второй — для выплаты пенсии в повышенном размере.

Именно поэтому те, кто уволился в декабре, получат проиндексированную пенсию не в январе, а минимум в марте 2024 года, добавила эксперт.

Ирина Сивакова подчеркнула, что, если пенсионер уволился в декабре и устроился на новую работу в январе, то он также будет не вправе претендовать на индексацию пенсии. Ведь для того, чтобы получить индексацию, между увольнением и последующим трудоустройством обязательно должен быть перерыв длительностью не менее одного календарного месяца.

Юрист также отметила, что, если человек не работает по трудовому договору, информация о взносах в Социальный фонд РФ так или иначе будет поступать. Это касается граждан, которые подрабатывают по гражданским контрактам, а также предпринимателей и адвокатов. В данной ситуации пенсионеры считаются работающими, и на них не распространяется индексация пенсии в январе. Перерасчет пенсии будет произведен в августе.

Кроме того, повышение пенсий в январе не касается самозанятых, которые добровольно перечисляют взносы в фонд пенсионного страхования, заключила эксперт.

Ранее редакция сообщала, что, по сведениям Соцфонда, пенсии и пособия за январь россияне получат до 28 декабря.