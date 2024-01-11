Российские туристы поехали отдыхать в Сибирь

Приезжают больше и на более длительный срок

Регионы Сибирского федерального округа довольны итогами развития туротрасли на своих территориях и приростом турпотока. Даже предварительные итоги 2023 года показывают, что гости активно поехали в Сибирь.

— Туроператоры отмечают, что в 2023 году загрузка отелей превышает показатели прошлых лет. Причем гости активно едут именно за город, — говорит Евгения Найденова. — За пределами Иркутска на ближайшие месяцы свободных отелей нет. Поэтому задачей №1 для нас является создание нового номерного фонда. Ряд инвесторов уже возводят объекты на основных туристических направлениях, в том числе благодаря федеральным субсидиям.

Так, руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова отметила, что в 2023 году регион принял 1,7 млн туристов, но эта цифра еще немного вырастет. По ее словам, на новогодние праздники были забронированы 70% отелей, а на февраль, когда устанавливается лед на Байкале, свободных номеров уже нет вообще.

Интерес иностранцев к региону пока не восстановился. По оценке Найденовой, по итогам 2023 года в регион из-за рубежа приехали около 100 тысяч гостей. Для сравнения: до пандемии — около 400 тысяч.

На горнолыжные курорты Кузбасса в минувшие новогодние праздники приехали более 180 тысяч туристов. Это на 10% больше, чем годом ранее.

— Загрузка гостиниц на праздники у нас иногда превышала 100%. Даже несмотря на то, что номерной фонд курорта вырос за счет быстровозводимых отелей. Кроме того, мы наблюдаем увеличение глубины бронирования, — комментирует министр туризма Кузбасса Елена Латышенко. — Увеличился срок пребывания туристов на курортах — с 2,5-3 дней до 5 дней. В том числе благодаря созданию новых объектов: к сезону у нас открылась новая трасса, подъемник, круглогодичный тюбинг-парк

В планах региона — сделать Шерегеш круглогодичным курортом, и это вполне реально. Так, турпоток лета-2023 на Кузбассе уже вырос на 26% по сравнению с 2022 годом, в том числе благодаря событийным мероприятиям. К примеру, фестиваль «Динотерра» привлек более 64 тысяч туристов.

В Республике Алтай в 2023 году ориентировочно приняли 2,6 млн гостей. Это на 5-6% больше, чем годом ранее. Как отмечает заместитель министра туризма региона Сынару Кулакова, основной приток гостей наблюдается в летнее время. Однако растет турпоток и зимой. В этом году ключевой точкой притяжения в регионе стал курорт Манжерок, который, по предварительным данным, посетили около 140 тысяч туристов — на 40% больше, чем в 2022 году. Еще одной точкой притяжения в регионе становится горнолыжный комплекс «Телецкий». В абсолютных цифрах в новогодние каникулы 2023 года его посетили около 600 гостей, но это в 2 раза больше, чем годом ранее.

По данным Минэкономразвития Новосибирской области, за 9 месяцев 2023 года регион посетили почти 1,3 млн человек — в 1,2 раза больше, чем годом ранее. Объем платных туруслуг составил 14,1 млрд рублей. В ведомстве отмечают, что туризм обслуживает 2,3% экономики региона.

Ожидания от 2024 года

Самые амбициозные планы по развитию туризма — у Кузбасса. Губернатор области поставил задачу курортам войти в число мировых лидеров. Судя по объемам инвестиций, которые планируется вложить в развитие туристической инфраструктуры в регионе, это вполне вероятно.

— В Шерегеше реализуется крупнейший в России проект КРТ на площади 427 га: «УГМК-Застройщик» приступил к строительству гостиничных комплексов. К реализации проекта готовится Cosmos Hotel Group. Есть планы по строительству круглогодичного комплекса для тренировок спортсменов в условиях среднегорья, — перечисляет Елена Латыщенко.

К 2030 году протяженность трасс на курорте должна вырасти до 300 км, то есть в 5 раз. В целом по реализации проектов с крупнейшими инвесторами в регионе заключены соглашения на сумму около 200 млрд рублей.

В 2024 году Кузбасс также намерен увеличить масштабы фестиваля «Динотерра» и активно продвигать программы семейного отдыха.

Иркутская область в 2024 году сделает акцент на развитие событийного и гастротуризма, а также будет прорабатывать программы по привлечению туристов в межсезонье, когда приток гостей традиционно спадает. Кроме того, в области ожидают как запуска строящихся объектов туриндустрии, так и закладку новых.

В Республике Алтай в 2024 году ждут роста турпотока в среднем на 5-10%. Сынару Кулакова рассказала, что в регионе запланировано проведение большого количества мероприятий в честь 150-летия Николая Рериха. Также запланировано создание новых маршрутов для туристов. Не исключено, что какие-то маршруты будут созданы при совместном участии российского и индийского бизнеса.

В Новосибирской области анонсировано строительство и запуск объектов, которые потенциально тоже могут увеличить турпоток. Это строительство многофункционального спортивно-туристического комплекса «Динамо – Сила Сибири». По данным инвестора, он начнет работать в 2026 году. В регионе активно развивается медицинский и санаторный туризм , инвесторы строят модульные отели

По данным опроса, проведенного сервисом «Яндекс Путешествия», Сибирский федеральный округ находится на 5 месте по популярности у любителей зимнего отдыха. За отдых в Сибири проголосовали 15% отпрошенных. Среди самых популярных видов отдыха зимой — осмотр природных достопримечательностей (выбор 57% респондентов), экскурсии и пешие маршруты по историческим городам (53%), а также изучение исторических и культурных мест (46%). 16% опрошенных предпочитают активный отдых: коньки, лыжи, сноуборд и т.д.

Ранее редакция рассказывала о жалобах туристов на то, что им нечего привезти в качестве сувениров из Новосибирска.