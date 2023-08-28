Произведения русских классиков исключили из ЕГЭ по литературе

Произведения русских классиков вплоть до второй половины XIX века исключили из ЕГЭ по литературе в 2024 году, пишет газета «Коммерсант».

Составители нового списка литературы считают, что «обучающиеся по итогам экзамена должны продемонстрировать «сформированность российской гражданской идентичности» и «готовность к служению и защите Отечества», отмечает издание.

В соответствии с демоверсией проекта, из экзамена исключили разделы о древнерусской литературе, литературе XVIII века, а также о литературе первой половины XIX века. В частности, нововведение коснулось произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Дениса Фонвизина, Гавриила Державина, Василия Жуковского и Александра Грибоедова.

В экзамен могут включить разделы о литературе народов России, поэзии и прозе Великой Отечественной войны и роман Александра Фадеева «Молодая гвардия».

В Рособразовании такие изменения пояснили тем, что произведения авторов первой трети XIX века школьники изучают в среднем звене (5-9 классах), а не в старших, 10-11 классах.

Ранее редакция сообщала, что для школьников кардинально переписали 50 лет истории.