За парты в школах Новосибирска сели более 24 тысяч первоклассников

В этом году двери перед школьниками открыли 208 общеобразовательных учреждений города. За парты сели 215 тыс учеников, из них 24172 — первоклассники.

— В этом году в школы города пришло на 7 тыс школьников больше, чем в 2022 году, первоклассников — на 2,5 тыс больше, — отмечал начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

26 школ Новосибирска работает с коэффициентом заполняемости от 1.5 до 2, 32 — с коэффициентом 2. В ряде школ Новосибирска в этом году у нас будет от 10 до 15 первых классов. Рекорд — 15 в школе № 215 на Чистой слободе, где набрали 515 первоклассников. Сложная ситуация с переполненностью школ в микрорайонах Просторный, Дивногорский, Новомарусино, Плющихинский.

1 сентября открылось новое здание школы № 54 в самом центре Новосибирска и лицей № 220 в Октябрьском районе. Для двух школ Новосибирска строятся новые здания — это школа № 57 в Дзержинском районе и № 185 в Октябрьском районе, а в школе № 146 в Первомайском районе продолжается ремонт.

Кроме того, в городе с нетерпением ждут обещанных по концессии 6 школ. Недавно стало известно, что эти объекты в очередной раз подорожали и уже точно понятно, то до конца 2023 года ввести в эксплуатацию их не удастся.

В целом по области за парты в школах 1 сентября сели 552 тысячи учеников, в том числе 35 тысяч первоклассников.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирску необходимо за четыре года построить 20 школ, чтобы стабилизировать ситуацию со второй сменой.