«Тяжстанкогидропресс» готовится выплачивать дивиденды

На совете директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс» был утвержден годовой и бухгалтерский отчет предприятия за 2023 год. Чистая прибыль завода составила 24,1 млн рублей.

— Совет директоров также принял решение рекомендовать общему собранию акционеров общества часть прибыли в размере 2,4 млн рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А из расчета 83 рубля на одну привилегированную акцию типа А в денежной форме. По обыкновенным акциям дивиденды предложено не выплачивать, — уточняется в сообщении.

Остальную часть прибыли в размере 21,69 млн рублей предлагается направить на развитие общества. Это предложение поддержали семеро членов совета директоров компании.

Как пояснил Infopro54 генеральный директор ПАО «Тяжстанкогидропресс» Амир Мифтахов 24 мая, на протяжении двух последних лет предприятие демонстрировало положительную динамику и постоянно увеличивало доходную часть.

— На данный момент у нас погашена задолженность по мировому соглашению, задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Сейчас у нас нет задолженности по налогам, в личном кабинете завода даже есть переплата. Считаю, что предприятие демонстрирует устойчивое положение, что доказывает прибыль, сформированная по итогам 2023 года, — отметил собеседник Infopro54.

Амир Мифтахов с большой долей вероятности предполагает, что общее собрание акционеров примет решение о выплате дивидендов.

— Согласно локальным нормативным актам, на выплату дивидендов могут быть направлены 10% от чистой прибыли предприятия, — пояснил Амир Мифтахов. — Оставшуюся сумму от чистой прибыли завод планирует направить на реконструкцию зданий и сооружений, а также приведение в порядок коммуникаций.

Гендиректор «Тяжстанкогидропресс» также прокомментировал, за счет чего предприятие увеличило выручку в 2023 году.

— Основной прирост обеспечила сдача в аренду объектов, расположенных на территории завода. При этом я уверен, что мы уже подошли к тому моменту, когда можно запускать и наращивать собственное производство. Думаю, что это произойдет в 2024-2025 годах, — предполагает Амир Мифтахов.

Годовое общее собрание акционеров «Тяжстанкогидропресс» намечено на конец июня.

На собрании также планируется избрать новый совет директоров предприятия. На рассмотрение акционеров вынесены 14 кандидатур: Андрей и Валерий Соседко, Роман Попов, Алексей Ткаченко, Александр Матюхин, Алексей Тарасенко, Сергей Жеребов, Лариса Истрапилович, Владимир Гуляев, Сергей Пыльнов, Вера Кожокарь, Марина Чугреева, Елена Вологдина, Денис Груздев.

По данным Seldon.Basis, по итогам 2023 года выручка компании составила 223,9 млн рублей (+37% к 2022 году), чистая прибыль — 24,1 млн (+1 842%). Как отмечается на сайте раскрытия информации, чистая прибыль выросла за последний год отчетности. Сведения об учредителях предприятия закрыты. В августе 2023 года на сайтах раскрытия информации сообщалось, что 83% акций ранее крупнейшего машиностроительного завода Новосибирска ПАО «Тяжстанкогидропресс» приобрела компания ООО «Консалтинг Плюс», которую контролирует Елена Гинзбург.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» занимался производством уникальных станков, то есть работал в сфере производства средств производства. Ранее замгубернатора Сергей Семка сообщал, что заводу не хватило полугода для восстановления деятельности. В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд рублей. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой.

Ранее редакция сообщала о том, что суд прекратил дело о банкротстве компании «Стиллайн» в Новосибирске. Но не факт, что не начнется новое, так как не погашены долги кредиторам на 2 млрд рублей.