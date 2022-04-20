Изучение космоса Россией: о будущем МКС и изучении Луны

— Европейское космическое агентство объявило о приостановке участия в лунных программах в сотрудничестве с Россией. На ваш взгляд, что это значит для изучения космоса и для российской науки в целом?

— В июле 2022 года должен был состояться долгожданный старт космической станции «Луна-25». Степень готовности станции очень высокая, и есть надежда, что этот полет состоится независимо от санкций. Напомню, что предыдущий наш полет к Луне состоялся в далеком 1976 году. Но дальнейшая работа по этому проекту зависит от наличия радиационно стойких микросхем, которых у нас нет. Дело в том, что за пределами радиационных поясов Земли очень жесткое космическое излучение, которое «убивает» микроэлектронику.

— Российский космос практически полностью изолирован от большинства международных проектов. Под угрозой, похоже, и судьба МКС — символа сотрудничества стран. Как вы считаете, какое будущее ждет станцию?

— Я бы не сказал, что российский космос был изолирован до нынешних событий. Ряд проектов все же выполнялся. Один из главных — МКС. Разорвать сотрудничество по линии МКС — это слишком сильный удар по всей мировой космонавтике. Думаю, что сотрудничество по Международной космической станции сохранится несмотря ни на что. Хочется надеяться, что осуществится и полет на МКС нашей новосибирской космонавтки Анны Кикиной. Он был запланирован на осень 2022 года. У Новосибирска пока нет своего космонавта. Мы с нетерпением ждали, когда же Анна, единственная в отряде женщина-космонавт, полетит в космос. Она уже 10 лет готовится к этому событию. Полет должен быть совершен на американском космическом корабле в рамках перекрестных полетов. То есть американские астронавты летят на наших «Союзах», а наши космонавты — на американских Crew Dragon. Это важно с точки зрения совместной работы на Международной космической станции. Очень жаль, если полет Анны будет перенесен.

— С какими странами Роскосмос может взаимодействовать теперь в вопросах изучения космоса?

— По поводу США и Европы все понятно. А что с Китаем? Китай стал самодостаточным в исследованиях космоса. И он уже сильно опередил нас. Теперь у него есть своя космическая станция. Он запускает аппараты на Луну и даже на Марс. Нужны ли мы ему? Возможно, по каким-то проектам китайцы захотят с нами сотрудничать.

— Есть ли перспективы развития космического туризма на технических мощностях России?

— Думаю, что такие перспективы очень ограничены. Основные заказчики находятся в западных странах. Кроме того, существуют, как минимум, две частных компании — американская и английская, которые с прошлого года начали коммерческие полеты в космос. Это полеты не на МКС, а просто за пределы атмосферы, где космические туристы могут испытать невесомость. Такие полеты будут пользоваться спросом из-за того, что их стоимость в десятки раз ниже полноценного полета на орбиту МКС.

Материал и фото предоставлены пресс-службой НГУЭУ