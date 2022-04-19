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Авиационный завод имени Чкалова планирует массовый набор сотрудников

  • 19/04/2022, 19:27
Автор:
новости Новосибирска
До 2024 года на предприятии готовы трудоустроить около 1.6 тыс человек.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев посетил Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова. Полпред обсудил с руководством завода итоги деятельности предприятия в 2021 году и перспективы на текущий период.

— В условиях санкционного давления таким крупным предприятиям, как Новосибирский авиационный завод, для стабильного развития и наращивания производственных мощностей необходимо сделать акцент на импортозамещении, использовать все имеющиеся возможности для комфортного перехода на отечественные комплектующие с высокими характеристиками, — отметил Анатолий Серышев.

На встрече с руководством предприятия отдельно был рассмотрен вопрос кадрового обеспечения НАЗ имени В.П.Чкалова. Как было отмечено, в период до 2024 года в связи с ростом объёмов производства на завод планируется принять около 1,6 тысячи новых сотрудников, из них 1,3 тысячи — основных производственных рабочих.

На предприятии подчеркнули, что сотрудники НАЗ им.В.П.Чкалова имеют стабильную и конкурентную заработную плату, расширенный пакет социальных льгот и гарантий, предусмотренных коллективным договором. Также принято решение о выплате ключевым сотрудникам, которые благодаря опыту и компетенциям являются дефицитными на рынке труда, дополнительных средств на аренду жилья.

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НАЗ имени В.П.Чкалова входит в состав публичного акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой». Является одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. На предприятии в рамках государственного оборонного заказа для нужд Воздушно-космических сил Российской Федерации выпускаются многофункциональные истребители Су-34. Проводится работа по разработке новых авиационных комплексов, а также в части поставки самолётных агрегатов с другими предприятиями Объединённой авиастроительной корпорации.

За последние пять лет на заводе проведена масштабная программа по техническому и технологическому переоснащению, направленная на повышение производительности труда работников, освоение новых изделий. В том числе выведено из эксплуатации и закуплено новое оборудование, реконструированы здания и сооружения предприятия, созданы новые производственные участки.

Напомним, в мае 2019 года в региональных СМИ появилась информация о возможном закрытии   «НАЗ им. В.П. Чкалова» (после того как предприятие досрочно завершит выполнение гособоронзаказа), массовом сокращении сотрудников и переносе производства на другое предприятие «Компании «Сухой» в Комсомольск-на-Амуре. Тогда представители городской и областной власти воздерживались от комментариев на эту тему. «Объединенная авиастроительная корпорация» (в ее структуру входит «Компания «Сухой») информацию опровергла. В конце мая на предприятие приезжал председатель совета директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Анатолий Сердюков. В феврале 2020 году начальник департамента промышленности мэрии Новосибирска Александр Люлько сообщал, что завод нашел контракты, которые обеспечат его загрузку до 2035 года. В начале апреля 2022 года замгубернатора Сергей Семка сообщил,   что «НАЗ им. Чкалова» (филиал ПАО «Компания «Сухой») обеспечен запчастями на полгода и готов наращивать объем производства. Предприятие выпускает отсеки фюзеляжа для Sukhoi Superjet 100. В 2020 году выпущено 5 самолетокомплектов, в 2021 — 14, в этом году планируется 15. Недавно глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что в течение года-двух Sukhoi Superjet 100 будет полностью делаться на российских комплектующих.

— Также НАЗ планирует развивать выпуск продукции для самолетов МС-21. По МС-21 завод занимается металлообработкой и на этом направлении у него полная загрузка, — пояснял чиновник.

Фото Сибирского окружного информационного центра

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : самолеты работа производство полпред Завод Чкалова


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