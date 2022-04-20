Станция метро «Спортивная» готова на три четверти

— Внутри станции идут отделочные работы – гранитной плиткой облицовываются стены и колонны. В специальном цеху собирают панно, которое украсит вестибюль. На одной из двух посадочных платформ установлена перегородка, отделяющая пассажиров от путей, монтируются раздвижные двери. Приступают к установке аналогичной перегородки на второй платформе. Это делается для сохранения температурного режима внутри станции, для комфорта пассажиров. Закончена подготовка к отделке фасада, он будет собран из стальных треугольных элементов. Строительство станции выполнено на 75%, проблем с финансированием нет, с поставкой материалов тоже, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Важно завершить работы и сдать станцию в срок. По этому объекту будут судить, сможем ли мы справиться с дальнейшим развитием метрополитена, от этого будет зависеть в том числе финансовая поддержка федерального центра.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, на станции «Спортивная» ведутся работы по внутренней отделке. На следующей неделе будет завершена отделка гранитом входной группы № 1, сегодня готовность этих работ составляет 65-70%. Приступили к укладке кровли над входом № 1, а также к устройству фасадов. Фасад будет собран из перфорированных алюминиевых кассет треугольной формы, их изготавливает новосибирская компания.

Внутри входные группы будут оформлены стеклянными витражами, их цветовая гамма будет перекликаться с отделкой фасадов ледовой арены.

В специальном цеху изготавливается гранитное панно: каждый элемент был вырезан и отшлифован вручную. Элементы соберут в единую композицию и привезут для установки на станцию на следующей неделе. Панно будут располагаться слева и справа от эскалаторов.

Окончание строительных и отделочных работ намечено на конец лета. В сентябре планируется приступить к испытаниям объекта перед сдачей в эксплуатацию.