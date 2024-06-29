Новый автобусный маршрут запустят из Академгородка до Толмачево в Новосибирске

В Новосибирске запустят новый маршрут из Академгородка до аэропорта. Жители микрорайона смогут без пересадок добраться до воздушной гавани.

Поручение о запуске маршрута дал Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время встречи с молодыми учеными в 2023 году.

Первый автобус № 108 сообщением «Цветной проезд – аэропорт Толмачёво» стартует в предстоящий понедельник, 1 июля.

— Автобус будет следовать по маршруту: Цветной проезд – ул. Жемчужная – Поликлиника (Морской проспект) – Морской проспект – Институт Ядерной физики – ДК «Юность» – Шлюз – Завод Бетонный – п. Элитный – площадь Кирова – ул. Малыгина – Путепровод (г. Обь) – аэропорт Толмачёво, — сообщили в региональном Минтрансе.

На маршруте будет работать 2 единицы транспорта среднего класса. Цена проезда составит 70 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске с 17 июня изменился маршрут автобуса № 96. Теперь он следует от «Цветущей Плющихи» до улицы Сергея Кожевникова, минуя на обратном пути территорию СТЦ «Мега».