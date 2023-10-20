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Выяснилось, кто поставит биотуалеты на конечные остановки в Новосибирске

  • 20/10/2023, 18:10
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Индивидуальный предприниматель поставит биотуалеты на конечные остановки в Новосибирске
Победитель аукциона был его единственным участником.

В Новосибирске подведены итоги аукциона по предоставлению в аренду мобильных туалетных кабин (МТК) и их комплексному обслуживанию на конечных остановочных пунктах города Новосибирска. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Победителем признан индивидуальный предприниматель Коношенко Евгений из Новосибирска. Он стал единственным участником аукциона.

Напомним, согласно документации, подрядчик должен установить на конечных остановочных пунктах 36 мобильных туалетных кабин, габаритные размеры которых должны быть не менее 110х120х220 см. В перечень работ также входит обслуживание биотуалетов (очистка накопительной емкости, заправка приемного бака дезинфицирующими жидкостями, а также чистка туалетной кабины и влажная уборка верхней панели приемного бака и пола туалетной кабины).

Мобильные туалетные кабины должны иметь накопительный бак не менее 200 литров и выдерживать эксплуатацию при внешней температуре — 40°С — + 40°С.

Биотуалеты будут установлены во всех районах города. Больше всего на их будет установлено на конечных остановках Ленинского района — 7 штук. По пять биотуалетов появится в Заельцовском и Октябрьском районах. По четыре биотуалета будут установлены на конечных остановках в Дзержинском районе, Калининском, Кировском и Советском районах. Два МТК установят в Железнодорожном районе и один — в Центральном районе.

Срок оказания услуги — до 31 декабря 2023 года.

По данным Seldon Basis, ИП Коношенко Евгений Александрович создано в 2018 году в Новосибирске. Основной вид деятельности — Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения. Предпринимателем заключено 4 контракта в качестве поставщика на общую сумму 8,35 млн рублей. Наиболее часто контракты заключались с МБУ «ГЦОДД» (на поставку мобильных туалетных кабин).

Ранее редакция сообщала,  что депутаты горсовета Новосибирска раскритиковали работу департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в части ремонта и содержания конечных остановок общественного транспорта.

Фото: freepik.com, freepik

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Рубрики : Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : конечные остановки Биотуалеты аукцион


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