К 11 годам за жестокое убийство таксиста приговорили жителя Новосибирска

Суд решил судьбу новосибирца Константина Журавлева, обвиненного в убийстве.

6 июля 2024 года он расправился с таксистом. Ночью на улице Гурьевской около кафе между подсудимым и водителем вспыхнул конфликт. Журавлев нанёс 46-летнему таксисту пять ударов ножом в грудь, живот и голову.

— Потерпевший скончался от острой кровопотери на месте совершения преступления, — говорится в сообщении Октябрьского районного суда.

Судом обвиняемый признан виновным и приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, он обязан выплатить матери погибшего 1 миллион рублей в качестве моральной компенсации.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что горе-матери вынесли приговор за убийство новорожденного ребёнка под Новосибирском.