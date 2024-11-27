К 11 годам за жестокое убийство таксиста приговорили жителя Новосибирска

Суд решил судьбу новосибирца Константина Журавлева, обвиненного в убийстве.
6 июля 2024 года он расправился с таксистом. Ночью на улице Гурьевской около кафе между подсудимым и водителем вспыхнул конфликт. Журавлев нанёс 46-летнему таксисту пять ударов ножом в грудь, живот и голову.
— Потерпевший скончался от острой кровопотери на месте совершения преступления, — говорится в сообщении Октябрьского районного суда.
Судом обвиняемый признан виновным и приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, он обязан выплатить матери погибшего 1 миллион рублей в качестве моральной компенсации.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее редакция сообщала о том, что горе-матери вынесли приговор за убийство новорожденного ребёнка под Новосибирском.
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