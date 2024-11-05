Предлагаемые зарплаты в Новосибирске превысили ожидаемые на 10 тысяч рублей

К началу ноября 2024 года медиана предлагаемых заработных плат в Новосибирской области составила 70 000 рублей. Интересно, что соискатели при этом рассчитывают на заработок — 60 000 рублей. То есть, разница между ожидаемыми и предлагаемыми зарплатами достигла 10 000 руб. в пользу последних. Такими данными поделились эксперты российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Выделили аналитики и сферы деятельности, где эта разница максимальна. Так, самый большой разрыв между предлагаемой и ожидаемой зарплатой зафиксирован в сфере «Транспорт, логистика, перевозки». Соискатели на такие должности могут рассчитывать на 38 242 рублей больше, чем ожидают сами. Люди из этой сферы деятельности согласны на зарплату в 70 000 руб., а работодатели готовы им платить 108 242 руб.

Также в топ-5 сфер, где предложения работодателей превышают запросы соискателей, вошли «Домашний, обслуживающий персонал» (медиана предлагаемой в вакансиях зарплаты — 88 620 руб., ожидаемой в резюме — 50 655 руб.), «Добыча сырья» (126 175 руб. в вакансиях против 88 887 руб. в резюме), «Административный персонал» (82 586 руб. против 50 000 руб.), «Сельское хозяйство» (126 214 руб. против 100 000 руб.).

При этом, в ряде профессиональных сфер предлагаемые зарплаты оказались существенно ниже желаемых. Так, в сфере «Стратегия, инвестиции, консалтинг» соискатели рассчитывают в среднем на 120 000 руб., а работодатели готовы платить только 101 821 руб. В сфере «Наука, образование» медиана зарплат в резюме составляет 60 000 руб., а в вакансиях — 49 688 руб. В сфере «Безопасность» ожидания соискателей составили 60 000 руб., а предложения работодателей — 49 820 руб.

В ходе аналитической работы, специалисты рассмотрели 142 тысячи резюме и 40 тысяч вакансий региона, активных в октябре 2024 года.

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