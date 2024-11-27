В Новосибирске процессинговые услуги на транспорте оценили в 96,6 млн рублей

В Новосибирской области объявлен аукцион на оказание информационно-технологических (процессинговых) услуг в автоматизированной системе учета и безналичной оплаты проезда на территории региона на 2025 год. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МУП «Пассажиртрансснаб».

Победителю аукциона предстоит обеспечить функционирование транспортных карт, находящихся у пользователей в активном состоянии, а в случае отсутствия технической возможности их обслуживания предоставить новые. Они должны быть выпущена за счет исполнителя в количестве до 0,8 млн. штук.

— В случае предоставления новых транспортных карт исполнитель должен обеспечить гарантийное обслуживание (или замену) переданных транспортных карт в течение не менее 12 месяцев с даты их передачи пользователю, в случае МПК «Социальная карта» в течение не менее 36 месяцев, — уточняется в документах.

Кроме того, пассажирам должна быть предоставлена возможность регистрации проезда с использованием транспортных карт, банковских карт, QR-кода (через СБП), а также возможность регистрации проезда кондуктором (водителем) при оплате услуг пассажирской перевозки (проезда и/или провоза багажа) пассажиром наличными денежными средствами с использованием МПК «Дежурная карта».

Подрядчик обязан обеспечить непрерывную, круглосуточную и бесперебойную работу системы в режиме 24/7/365, а также выполнить резервное копирование данных, полностью исключающее безвозвратную потерю данных системы и гарантировать срок хранения данных в течение 5 лет.

Начальная цена контракта — 96,6 млн рублей. Источник финансирования — средства МУП «Пассажиртранссиб».

На сегодняшний день в Новосибирске проезд в муниципальном транспорте и большей частью коммерческого стоит 35 рублей. Оплата возможна по банковской карте по тому же тарифу. Кроме того, в городе действуют карты системы «Золотая Корона» (входит в группу ЦФТ). По этим картам работает скидка по ряду муниципальных маршрутов, когда вторая поездка на транспорте, совершенная в течение часа, обходится пассажиру бесплатно. Школьники ездят по картам со скидкой в 50%, есть льготы на поездки для студентов. Эти поездки субсидируются из бюджета. О планах выйти на новосибирский рынок заявляла московская транспортная карта «Тройка».

Процессинговые услуги — это предоставление доступа к платёжному сервису для обработки платежей, совершаемых с банковскими картами. Простыми словами, это проверка и обработка реквизитов карты и платежа, чтобы деньги могли дойти от покупателя до продавца.

Ранее губернатор Андрей Травников рассказал, появится ли в Новосибирске аэроэкспресс до аэропорта.