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Старейшая ТЭЦ Новосибирска сменила собственника

  • 27/11/2024, 14:00
Автор: Артем Рязанов
У ТЭЦ в центре Новосибирска новый хозяин
Ее приобрела компания известного новосибирского девелопера

Здание новосибирской ТЭЦ-1 перешло к новому владельцу. Ранее объект принадлежал «Сибирской генерирующей компании».

Новым владельцем стала ГК «СибирьИнвест».

ТЭЦ-1, расположенная в Пристанском переулке на правом берегу Новосибирска, является первой крупной электростанцией, спроектированной и построенной в Сибири в эпоху советской власти. Этот объект был возведён в 1924–1925 годах и введён в эксплуатацию 14 марта 1926 года. В качестве ТЭЦ станция проработала до июля 1964 года, после чего здание было реконструировано в котельную.

Общая площадь строения составляет почти 6 тысяч квадратных метров.

Объект является памятником архитектуры регионального значения.

Местные власти хотели реставрировать ТЭЦ-1 и создать на этой площадке культурный кластер. Однако в 2022 году реализацию проекта приостановили. Анна Терешкова, которая на тот момент была вице-мэром, рассказывала СМИ, что власти планировали купить ТЭЦ в собственность города, но не смогли найти спонсора.

Напомним, что законодательство накладывает ограничения на работу с объектами, которые признаны памятниками архитектуры  регионального назначения. Их собственники, в том числе, обязаны содержать здания в нормативном состоянии.

К примеру, в 2022 году Наталья Медведева, занимавшая тогда должность начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, сообщила, что собственника здания городского аэропорта будут принуждать к проведению работ на объекте через суд. Инспекция оштрафовала собственника и в настоящее время готовит иск о понуждении выполнения этой обязанности. Срок действия разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) здания городского аэропорта Новосибирска истекает 31 декабря 2024 года. Реставрацию проводит компания «СИБИРЬРЕСТАВРАЦИЯ».

По данным Seldon.Basis, ООО «СибирьИнвест» было образовано в 2011 году. Директором является Наталья Хаминич. Основной вид деятельности — предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Компания входит в контур группы «СибирьИнвест» известного новосибирского девелопера Владислава Крючкова.

Ранее редакция сообщала о том, что продажи квартир в новостройках Новосибирской области продолжают падение.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : ТЭЦ-1 продажа


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