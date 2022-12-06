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К 2025 году в Иркутской области построят мусоросортировочный комплекс

  • 06/12/2022, 08:48
мусоросортировочный комплекс
Общий объём инвестиций в проект составит около 3,5 млрд рублей.

В Ангарске появится комплексный объект обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В год он будет перерабатывать 405 тысяч тонн отходов и 142 тысячи тонн утилизировать. Об этом сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Телеграмм-канале по итогам встречи с главой Российского экологического оператора Денисом Буцаевым.

— Мы пришли к компромиссу практически по всем пунктам будущего концессионного соглашения. Исключили обременяющие пункты и сосредоточились на главном — итоге нашей совместной работы, —  отмечает Кобзев.

Общий объём инвестиций в мусоросортировочный комплекс составит около 3,5 млрд рублей. Сейчас идет проектирование объекта, строительство начнется в 2023 году, а завершить его планируется до конца 2024. Реализация проекта позволит создать мощности, которые обеспечат обработку и утилизацию отходов в регионе.

Глава региона также подчеркнул, что создание современной инфраструктуры по обращению с ТКО на территории Иркутской области включает в себя строительство более десяти объектов. Проектирование части из них начнется в следующем году.

Отметим, что в феврале этого года Иркутская область и ППК «РЭО» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Результатом сотрудничества должно стать создание в регионе необходимой инфраструктуры. При строительстве объектов по обращению с ТКО предлагается кластерный подход. Он включает создание крупных центров, совмещающих сортировку, хранение и утилизацию отходов, а также строительство в городах ресайклинг-центров, совмещенных с мусороперегрузочными или мусоросортировочными станциями.

В соответствии с федеральным проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» к 2030 году объем отходов, направляемых на полигоны РФ, должен быть сокращён в два раза, а сортировка отходов достигнуть 100%.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске идут торги по выбору концессионеров для строительства двух мусоросортировочных полигонов. 

Фото с сайта правительства Иркутской области

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Иркутская область

Теги : сортировка отходов мусоросортировочный комплекс инвестиции


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